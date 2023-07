Quando é a semifinal da Copa do Brasil 2023?

Flamengo, Grêmio, São Paulo e Corinthians estão confirmados na semifinal da Copa do Brasil de 2023, que será disputada entre julho e agosto. Os times terão terão pelo menos uma semana para se preparar para a fase, que também é disputada com jogos de ida e volta.

Semifinal da Copa do Brasil 2023 será entre julho e agosto

Os jogos da semifinal da Copa do Brasil 2023 serão de 26 de julho a 16 de agosto. Quem se enfrenta nessa fase é o Flamengo x Grêmio e São Paulo x Corinthians, mas o sorteio dos mandos de campo será realizado na segunda-feira, dia 17 de julho, às 13h, na sede da CBF, no Rio.

Os times que avançam das quartas de final para a semifinal da Copa do Brasil faturam R$ 9 milhões de premiação. O vice-campeão leva R$ 30 milhões e o campeão R$ 70 milhões. A final do torneio será dia 23 de setembro.

Jogos da semifinal da Copa do Brasil 2023

Grêmio x Flamengo

Corinthians x São Paulo

Quem ganhou a Copa do Brasil em 2022?

O Flamengo ganhou a Copa do Brasil na temporada passada. Sob o comando de Dorival Júnior, o elenco venceu o Corinthians de Vitor Pereira nos pênaltis e conquistou o quarto título do torneio de futebol profissional.

O Rubro-Negro estreou contra o Altos, na terceira fase do torneio. Venceu os dois jogos (4 a 1 no agregado) enquanto nas oitavas de final superou o Atlético Mineiro (2 a 3 no agregado). Para as quartas de final, não teve problemas em mandar embora o Athletico (1 a 0 no agregado) e, por fim, o São Paulo na semifinal (1 a 4 no agregado).

Na final, encontrou o grande rival Corinthians. O primeiro jogo terminou em zero a zero, mas a volta ficou empatada em 1 a 1, após gols de Pedro e Giuliano no tempo normal. Nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor por 6 a 5.