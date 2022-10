Confira a lista de títulos do Corinthians na maior competição de equipes do Brasil

Conquistar a Copa do Brasil não é nada fácil. Conhecida como a competição mais democrática do futebol, ela reúne em todas as edições elencos dos mais diversos estados do país. Além da taça e o título, o vencedor também leva para casa uma premiação milionária. Dito isso, você sabe quantas Copas do Brasil o Corinthians tem? O elenco está na lista dos maiores campeões do torneio.

Relembre os títulos da Copa do Brasil do Corinthians

O Corinthians tem 3 títulos da Copa do Brasil. A primeira vez que ergueu o troféu foi em 1995, depois em 2002 e por fim em 2009, com Ronaldo Fenômeno no time principal ao lado de Dentinho.

O tricampeonato está ao lado de outros títulos importantes do clube como o Mundial de Clubes e a conquista da Libertadores em 2012, os quatro troféus brasileiros no século

1995 – Triunfo de Marcelinho Carioca

O Corinthians garantiu o seu espaço na Copa do Brasil em 1995 por ser o campeão da Copa Bandeirantes no ano anterior, torneio já extinto no futebol brasileiro. Foram apenas trinta e seis participantes.

Em modelo completamente diferente do que conhecemos hoje, o elenco estreou na primeira fase contra o Operário VG. De maneira fácil e simples, passou pelo adversário por 5 a 1 no agregado.

Mais tarde, nas oitavas de final, passou pelo Rio Branco, do Acre, pelo placar de 5 a 0, novamente com facilidade diante do adversário. Nas quartas, venceu o Paraná por 2 a 1 após o empate sem gols no primeiro confronto e, na semifinal, ganhou do Vasco pelo resultado de seis gols contra zero dos cariocas.

Na disputa da final, Corinthians e Grêmio se encontraram para brigarem pelo troféu. No primeiro jogo, 2 a 1 ao Timão enquanto na volta o triunfo por 1 a 0 deu ao clube paulista o primeiro título da Copa do Brasil em sua história.

Pelo Corinthians, Marcelinho Carioca foi o grande destaque do elenco.

2002 – Goleiro Dida e Parreira como treinador

Sete anos mais tarde, o Corinthians fez história com Deivid, o protagonista do bicampeão na Copa do Brasil, e o técnico Parreira. Desta vez, foram sessenta e duas equipes na competição.

Na primeira fase, o Timão venceu o River, do Piauí, com extrema facilidade (4 a 1 no agregado). Com o resultado, se classificou para a segunda fase do torneio brasileiro de futebol. Lá, jogou contra o Americano onde, mais uma vez, garantiu o placar elástico (6 a 2).

Nas oitavas de final, encontrou o forte adversário Cruzeiro, onde apenas um gol foi a diferença para deixar os mineiros para trás (5 a 4 no agregado) na competição. Mais tarde, nas quartas de final, o Timão driblou o Paraná mais uma vez (3 a 2) até se classificar na semifinal.

Na última etapa antes da final, o Corinthians encontrou o São Paulo, seu rival regional. No primeiro jogo, vitória por 2 a 0 e, na volta, o placar em 2 a 1 deu o triunfo ao tricolor, mas garantiu a classificação ao alvinegro pelo saldo de gols.

A final da Copa do Brasil em 2022 trouxe grandes emoções. O adversário da vez foi o Brasiliense, do Distrito Federal. Na partida de ida, a vitória por 2 a 1 colocou o elenco paulista à frente do placar. Na volta, o empate em 1 a 1 estremeceu os nervos dos corintianos, mas o título ficou para o time da capital paulista.

2009 – Ronaldo Fenômeno em campo

Com o passar dos anos, conquistar a Copa do Brasil tornou-se cada vez mais difícil. Em 2009, sessenta e quatro equipes disputaram o torneio mais democrático do futebol brasileiro, incluindo o Corinthians. Depois de sete anos, o tricampeonato dos alvinegros.

Na primeira fase, o Corinthians estreou diante do Itumbiara, de Goiás. Em partida única, o elenco paulista superou o adversário por 2 a 0. Para a segunda fase, esbarrou no Mixto, do Mato Grosso do Sul. Também em partida única, o grupo venceu pelo mesmo placar, 2 a 0.

As oitavas de final trouxeram Corinthians e Athletico PR frente a frente. No agregado, o clube conquistou a classificação por 3 a 2, após o empate sem gols no segundo confronto. Para as quartas, o placar em 3 a 2 no agregado deu a oportunidade ao Timão de carimbar o passaporte até a semifinal, última etapa.

Semifinal, onde tudo pode acontecer. O Corinthians enfrentou o Vasco, grande favorito na disputa. No primeiro confronto, 1 a 1. No jogo de volta, o empate sem gols garantiu ao elenco de Ronaldo Fenômeno a vitória, devido ao gol fora de casa.

Mais um ano na final da Copa do Brasil, o Corinthians fez por merecer. Contra o Internacional, conseguiu buscar a vitória dentro de casa. O resultado em 2 a 0 colocou o Timão à frente do placar. Na volta, o empate em 2 a 2 não mudou o destino do elenco que, pela terceira, tornou-se campeão da Copa do Brasil.

