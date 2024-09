Vai passar na Globo? Que horas é o jogo do Corinthians hoje x Juventude na Copa do Brasil

Tem jogo do Corinthians hoje, 11 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, com transmissão do Premiere e SporTV. O adversário é o Juventude e o palco do confronto é a Neo Química Arena. Para saber que horas é o jogo e onde assistir, confira a seguir.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians x Juventude da Copa do Brasil hoje, 11, vai começar às 21 horas, de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT.

O Juventude está na vantagem porque venceu a primeira partida por 2 a 1. Para o Corinthians passar será preciso vencer com dois gols de vantagem. Outra saída é fazer um gol de diferença e chegar aos pênaltis.

Escalação do Juventude x Corinthians

Escalação do Juventude deve contar com Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Já a escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Raniele e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

