Que horas é o sorteio da Copa do Brasil nas oitavas 2022 e onde assistir

Dezesseis equipes participam das oitavas de final na Copa do Brasil, com início para o fim de junho

Na tarde desta terça-feira, 7 de junho, a CBF realiza o sorteio das oitavas de final na Copa do Brasil, programado para acontecer no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Dezesseis equipes integram a quarta fase da mais democrática competição de futebol no país. Confira o texto completo a seguir para saber que horas é o sorteio da Copa do Brasil hoje e onde assistir de graça.

Que horas é o sorteio da Copa do Brasil hoje?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil hoje vai começar às 15h, três horas da tarde, pelo horário de Brasília.

Para acompanhar o sorteio, o torcedor pode sintonizar o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura com transmissão completa. A emissora vai contar com apresentador e comentaristas que analisam cada um dos confrontos.

Se você não é assinante, então deve sintonizar o site da CBF (www.cbf.com.br), ou as redes sociais da entidade como o Youtube e o Facebook para assistir de graça. Basta acessar os portais e torcer por seu time do coração.

Informações do sorteio da Copa do Brasil hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV, Site da CBF, Youtube e Facebook e da CBF

Como funciona o sorteio das oitavas na Copa do Brasil?

As dezesseis equipes classificadas para as oitavas de final são colocadas em um mesmo pote. A fase, de acordo com o regulamento da CBF, não possui nenhuma contravenção, ou seja, todos os clubes podem se enfrentar. Isso significa que times da mesma cidade poderão protagonizar clássicos nas oitavas da Copa do Brasil, como é o caso do Cruzeiro e Atlético Mineiro.

Vão disputas oitavas as equipes de América Mineiro, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Com todos os oito jogos definidos, a CBF define os mandos de campo.

Quando vai ser as oitavas da Copa do Brasil?

O calendário da CBF determina que os jogos das oitavas serão realizados entre os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta), separados de acordo com o mando de campo.

No começo do ano, a entidade de futebol brasileiro divulgou a programação com todas as datas da Copa do Brasil, garantindo também que alterações podem ser realizadas durante o processo. Em ano de Copa do Mundo, a FIFA determina que cada continente siga o seu calendário e que, até o fim do ano, nenhum outro torneio aconteça ao mesmo tempo.

Para ficar por dentro de cada uma das etapas, confira o calendário completo da Copa do Brasil, divulgado pela CBF em site oficial.

Oitavas de final: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

Quartas de final: 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

Semifinal: 24/08 e 14/09

Final: 12/10 e 19/10