Quem é o artilheiro da Copa do Brasil em 2021?

Quatro equipes disputam as duas vagas para a grande final da Copa do Brasil em 2021. Além da taça de campeão, o vencedor também garante uma bagatela em dinheiro como forma de premiação. Enquanto isso, três jogadores disputam para saber quem será o artilheiro da competição.

Qual jogador é o artilheiro da Copa do Brasil em 2021?

Os atacantes Hulk, do Atlético Mineiro, Rigoni, do São Paulo, e Rossi, do Bahia, dividem a artilharia da Copa do Brasil com 5 gols cada. No entanto, a competição está semifinal e até a final tudo pode mudar já que o Galo ainda está na disputa e, com isso, Hulk pode aumentar o número de gols marcados.

Confira a artilharia completa da Copa do Brasil em 2021.

5 GOLS | Hulk (Atlético-MG), Rigoni (São Paulo) e Rossi (Bahia)

4 GOLS | David e Wellington Paulista (Fortaleza), Renato Kayzer (Athletico-PR), Pablo (São Paulo) e Vanílson (Manaus)

3 GOLS | Michel Douglas (Boavista), Aleg Manga (Goiás), Pedro (Flamengo), Léo Gamalho (Coritiba), Juninho Capixaba (Bahia) e Zé Roberto (Atlético-GO)

2 GOLS | Bruno Henrique, Vitinho, Michael e Gabigol (Flamengo), Danilo Gomes (Cuiabá), Abel Hernández e Fred (Fluminense), Diego Torres (CRB), Jean Pyerre e Ricardinho (Grêmio), Luciano, Eder e Gabriel Saara (São Paulo), Zaracho e Réver (Atlético-MG), David (Vitória), Rodriguinho e Gilberto (Bahia), Isac (Horizonte), Dellatorre (CSA), Terans (Athletico-PR), Wallyson (Ceará), João Paulo (Atlético-GO), Kanu e Thuan (Juazeirense), Hurtado e Artur (RB Bragantino), Pipico (Santa Cruz), Yago Pikachu (Fortaleza) e Mike (Chapecoense)

Artilharia da Copa do Brasil em 2020

Na temporada passada, a artilharia da Copa do Brasil contou com quatro jogadores em 6 gols marcados. Brenner, do São Paulo, Nenê, do Fluminense, Léo Gamalho, jogador do CRB, e por fim Rodolfo, do América-MG lideraram o ranking.

É curioso de se notar que dos quatro jogadores citados somente um segue no clube que defendia à época. Brenner, jovem do tricolor, encaminhou-se para o Cincinnati, dos Estados Unidos. Já o meia Nenê defende o Vasco em 2021, enquanto Léo Gamalho está no Coritiba.

