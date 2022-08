Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil 2022

O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa do Brasil em 2022! Nas quartas de final, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 1 a 0 no agregado, garantindo o passaporte até a próxima fase. Agora, o torcedor quer saber quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil.

Com o chaveamento já definido pela CBF, o elenco carioca já sabe quem poderá enfrentar na semifinal.

Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil?

Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil vai ser o América Mineiro ou o São Paulo. Os dois times se enfrentam no jogo de volta na quinta-feira, 18 de agosto, a partir das 21h, no Independência, Belo Horizonte.

Para chegar até aqui, o Flamengo teve um longo caminho. Estreou na terceira fase, já que terminou em boa colocação no Brasileirão da temporada passada. Diante do Altos, do Piauí, o Rubro-Negro venceu os dois jogos, 1 x 2 no primeiro e 2 x 0 no segundo pela terceira fase.

Depois, nas oitavas de final, passou pelo Atlético Mineiro com extrema facilidade. No primeiro duelo venceu por 2 x 1, enquanto Turco Mohamed ainda era o técnico. Na volta, ganhou por 2 x 0.

Agora, jogando as quartas de final, o elenco reencontrou o Athletico Paranaense, velho conhecido em torneios de mata-mata tanto no Brasil como competições internacionais. No primeiro jogo, empate sem gols. Na volta, realizada na quarta-feira, 17 de agosto, o Rubro-Negro venceu por 2 x 0, carimbando o passaporte para a classificação até a semifinal.

O Flamengo chega até a semifinal pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, venceu o Grêmio nas quartas para alcançar a última fase. No entanto, diferente do que aconteceu este ano, foi eliminado pelo Furacão.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO 3 x 4 Corinthians

Fortaleza 2 x 3 Fluminense

São Paulo x América MG

Flamengo 1 x 0 Athletico PR

SEMIFINAL:

Corinthians X Fluminense

São Paulo ou América X Flamengo

Data da semifinal da Copa do Brasil 2022

A CBF ainda não confirmou de maneira oficial as datas da semifinal, mas de acordo com o calendário oficial da competição publicado no site, as partidas deverão acontecer em 24 de agosto e 14 de setembro.

Assim como na fase anterior, a semifinal da Copa do Brasil também é disputada em jogos de ida e volta. O primeiro deverá acontecer em agosto, enquanto a volta fica para setembro. Lembrando que as datas podem sofrer alterações de acordo com a CBF.

Não tem gol fora de casa semifinal. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define quem é que avança até a grande final da Copa do Brasil.

SEMIFINAL: 24 de agosto e 14 de setembro

FINAL: 12 e 19 de outubro

Premiação da semifinal da Copa do Brasil 2022

O time que se classifica para a semifinal da Copa do Brasil fatura R$ 8 milhões em premiação. O valor é disponibilizado pela CBF como forma de agradecimento e até mesmo de recompensa.

A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro. Reunindo equipes dos mais diferentes estados do país, possibilita também a oportunidade de pequenos jogarem contra grandes, além de altos valores como forma de recompensa.

Isso porque cada vez que um time passa de uma fase para a outra, o elenco ganha um valor. Em cada nova fase, esse valor aumenta, o que garante um esforço maior dos clubes. Este ano, inclusive, o valor aumentou consideravelmente pela CBF.