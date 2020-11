Saiba onde assistir os jogos das quartas de final da Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (11). No total, quatro partidas dão o pontapé inicial para o começo das definições dos semifinalistas da competição. Assim como nos jogos de ida, todos os duelos das voltas acontecerão em um único dia – na quarta (18). Confira aqui onde assistir os jogos de ida das quartas da Copa do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Ceará

O primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil acontece em São Paulo. Às 16h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Ceará, para tentar largar na frente do duelo.

O Verdão eliminou na fase anterior a equipe do Bragantino, e não teve dificuldades para superar a equipe de Bragança, vencendo o primeiro jogo por 3 a 1 e o segundo por 1 a 0.

No entanto, o Ceará é uma das surpresas dessa fase da competição. A equipe de Guto Ferreira eliminou o Santos nas oitavas, logo depois de empatar o jogo de ida em 0 a 0 e vencer na volta por 1 a 0.

A partida não terá transmissão da TV aberta, mas o Premiere e Sportv exibem o jogo para todo Brasil, na TV fechada.

Cuiabá x Grêmio

Logo depois de Palmeiras x Ceará, entram em campo Cuiabá x Grêmio, às 19h00.

As equipes se enfrentam na Arena Pantanal, casa do Dourado, e a equipe da casa vem cheia de expectativa após eliminar o Botafogo nas oitavas. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, a equipe conseguiu segurar a pressão do Fogão no duelo da volta, e segurou o empate em 0 a 0.

Já os gremistas, não tiveram dificuldades para eliminarem o Juventude e venceram os dois confrontos, ambos por 1 a 0.

Para o torcedor que ainda não sabe onde assistir esse duelo da Copa do Brasil, a partida não terá transmissão da TV aberta, mas o SporTV e o Premiere, exibem na TV fechada.

Internacional x América MG

O Inter terá técnico novo para o confronto. Logo depois de Coudet pedir para sair do cargo, o Colorado anunciou o retorno de Abel Braga, que deve estar a beira do gramado para o duelo desta quarta.

As equipes se enfrentam às 21h30, no Beira-Rio, e a partida terá transmissão na TV aberta, pela Rede Globo. No entanto, a TV fechada também exibe a partida através do Sportv e Premiere.

O time gaúcho chega para o duelo após eliminar o Atlético GO, por 2 a 1, nos dois confrontos. Já o América MG conseguiu despachar o Corinthians, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 e segurando o empate em 1 a 1, na volta.

Fla x SPFC na Copa do Brasil; veja onde assistir

Este é o principal jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo x São Paulo se enfrentam no Estádio do Maracanã, às 21h30, e o duelo ganhou um ingrediente especial, com a contratação de Rogério Ceni para o cargo de treinador do Flamengo.

Ceni já enfrentou o São Paulo nesta Copa do Brasil, e foi eliminado pelo Tricolor nas oitavas de final, nas cobranças de pênaltis. Será que ele dará o troco agora ?

Já o Flamengo passou pelo Athletico PR na fase anterior, vencendo a partida de ida por 1 a 0 e a volta por 3 a 2.

A partida terá transmissão da TV aberta, com a Rede Globo. Mas quem quiser assistir na TV fechada, o Premiere e Sportv exibem o confronto.