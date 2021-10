Sorteio da final da Copa do Brasil 2021: quando será realizado?

Com a definição dos dois finalistas, o torcedor agora aguarda pelo sorteio da final da Copa do Brasil 2021, para saber a ordem dos mandos de campo. As equipes do Atlético MG e Athletico PR se enfrentam na decisão do torneio, mas ainda não sabem quem irá decidir o título desta edição em casa.

Qual a data do sorteio da final da Copa do Brasil 2021?

A CBF ainda não divulgou a data do sorteio da final da Copa do Brasil 2021. No entanto, a expectativa é que o evento ocorra na próxima quinta-feira, 4 de novembro de 2021, segundo informado pelo portal Goal. A cerimônia serve para definição dos mandos de campo dos jogos das finais, que ocorrem no formato de ida e volta.

Com Atlético MG e Athletico na decisão, as partidas devem ocorrer no Estádio do Mineirão, no confronto de mando de campo da equipe do Galo, e na Arena da Baixada, na partida do Furacão. No entanto, a entidade que regula o futebol brasileiro ainda irá divulgar as datas, horários e locais dos embates, no início do próximo mês.

Que dia é a final da Copa do Brasil 2021?

Assim como desde o início do torneio em 1989, a grande decisão será realizada em partidas de ida e volta. Segundo o planejamento da CBF, o primeiro jogo estava previsto para 8 de dezembro (ida), enquanto o segundo confronto ocorreria no dia 12 do mesmo mês (volta).

No entanto, a entidade divulgou em outubro uma atualização no planejamento. Agora, as decisões passaram para os dias 12 de dezembro (ida) e 15 de dezembro (volta). A ordem dos mandos de campo ainda serão definidas pela CBF, a partir do sorteio da final da Copa do Brasil 2021.

Atlético MG e Athletico se enfrentam na disputa pelo título, em uma final inédita. O Furacão chega a decisão, após empatar com o Flamengo em 2 a 2 na partida de ida na Arena da Baixada e aplicar 3 a 0 em cima do Rubro-negro dentro do Maracanã.

Por outro lado, o Galo venceu as duas partidas diante do Leão do Pici. No confronto de ida, goleou por 4 a 0 diante dos cearenses no Mineirão, resultado que deu tranquilidade para o confronto da volta. No segundo jogo, novamente vitória dos atleticanos, dessa vez, por 2 a 1.

Quanto o campeão da Copa do Brasil recebe?

Para 2021, a CBF aumentou em 2 milhões a premiação para o grande campeão da Copa do Brasil. Dessa vez, a equipe que ficar com o título irá embolsar R$56 milhões. Por outro lado, o vice fica com R$23 milhões, 1 milhão de reais a mais do que na edição anterior.

A Copa do Brasil tem se tornado um desafogo aos clubes brasileiros em razão da premiação que o torneio oferece. Com a pandemia de Covid-19, a economia das equipes se agravaram e, hoje, o torneio é uma das esperanças para os cofres das equipes do futebol nacional.