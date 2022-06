Sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2022: classificados e quando vai ser

Com todas as dezesseis equipes já classificadas para as oitavas de final, a CBF já definiu quando será o sorteio da Copa do Brasil 2022. A entidade define cada um dos oito confrontos da fase disputada em dois jogos, ida e volta, com oito garantidos nas quartas. Saiba como funciona o sorteio da Copa do Brasil e quando vai ser.

Quando será o sorteio da Copa do Brasil 2022?

O sorteio da Copa do Brasil para as oitavas de final será em 7 de junho de 2022, terça-feira, a partir das 15h, horário de Brasília, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na sede da CBF.

As oitavas são disputadas em confrontos de ida e volta, onde cada equipe tem a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez. Já o mando de campo será definido através de novo sorteio também nesta terça.

Os dezesseis clubes são colocados em um mesmo pote para o sorteio da Copa do Brasil. Sem critérios no regulamento, todos eles podem se encontrar na quarta fase do torneio, incluindo clássicos como Atlético Mineiro e Cruzeiro.

Além disso, um novo sorteio será realizado para definir os jogos das quartas de final. A CBF não define o chaveamento.

Copa do Brasil 2022 classificados oitavas

As dezesseis equipes que vão jogar as oitavas da Copa do Brasil são América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Goiás.

É importante relembrar que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Em caso de empate, os pênaltis vão definir quem avança.

São oito jogos nas oitavas. Dessa maneira, apenas oito ganhadores avançarão para as quartas, onde novamente um novo sorteio será feito, disputada em duas mãos.

De acordo com a programação da CBF, as oitavas estão marcadas para os dias os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta).

Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil 2022?

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no SporTV e canal da CBF no Youtube, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Pela TV por assinatura, o canal SporTV vai exibir para todos os estados do Brasil o sorteio da Copa do Brasil, disponível somente para assinantes em operadoras de televisão. O torcedor também pode acompanhar através do portal Canais Globo ou no Globo Play.

Se preferir, o site da CBF e canais da entidade no Youtube e Facebook exibem de graça o sorteio para o público. Basta sintonizar e curtir ao vivo qual será o desafio do seu time do coração.