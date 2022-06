Que horas é o jogo do Corinthians hoje x Santos (22/6)

Tem clássico paulista na Copa do Brasil! Após a novela Pantanal é que horas é o jogo do Corinthians hoje x Santos nesta quarta-feira, 22 de junho. A partida será na Neo Química Arena, a torcida promete estar presente para apoiar o Timão do começo ao fim.

Vice-líder do Brasileirão, o Corinthians contabiliza 25 pontos, três a menos que o atual líder. Sob o comando do português Vitor Pereira, o futebol do clube alvinegro é exemplar e, por isso, dará muito trabalho aos oponentes no jogo de hoje. Na Copa do Brasil, o time venceu a Portuguesa (RJ) para se garantir nas oitavas.

O Peixe vem de empate para o RB Bragantino, mas não perde um confronto no Brasileirão há cinco rodadas seguidas, ocupando a 8ª posição com 18 pontos no total. Na Copa do Brasil o elenco santista deixou para trás o Salgueiro na primeira fase, depois Fluminense do Piauí e o Coritiba.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje, quarta-feira, é às 21h30 do horário de Brasília. A partida será transmitida pela TV Globo de São Paulo e Paraná, enquanto o restante o Brasil vai acompanhar o duelo entre Galo e Flamengo.

Portanto, o torcedor que não está em SP ou no PR terá que acompanhar o jogo pelo SporTV 2 e Premiere, disponíveis para todos os estados do Brasil em operadoras por assinatura. Se preferir, o Premiere também está disponível na plataforma online, assim como o Globo Play. Os aplicativos estão disponíveis para celular, tablet, computador e na smart TV.

Data: 22/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, capital paulista

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: Daiane Carolime Muniz (FIFA)

Onde assistir transmissão Corinthians x Santos: Globo (apenas SP e PR), SporTV 2, e Premiere

Escalação do jogo do Corinthians x Santos hoje

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Robson Bambu, Raul Gustavo, Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Willian e Roger Guedes. Paulinho continua como a principal baixa para o clube alvinegro, enquanto Maycon também é desfalque. Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardu Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry, Vinicius Zanocelo; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Madson e Maicon são baixas, enquanto Ângelo é dúvida. Técnico: Fabian Bustos.

Palpite Corinthians x Santos

Clássico paulista nas oitavas de final, os dois times prometem fazer um bom jogo nesta quarta-feira. De um lado o Corinthians joga em casa, na Neo Química Arena, pronto para receber o apoio da torcida com cantos, vaias aos rivais e muitos gritos.

O Timão é o vice-líder do Brasileirão com 25 pontos, apenas três a menos que o Palmeiras. O clube não vence há três rodadas, enquanto contabiliza sete triunfos na temporada. Por isso, tem a vantagem de sair com a vantagem no jogo de hoje.

Do outro lado vem o Santos, também com bons resultados no cenário até aqui. O Peixe deve ter trabalho para bater o seu rival fora de casa, tentando ao menos garantir o empate. Por isso torcedor fique atento a todos os lances.

As equipes se enfrentaram por 343 partidas, com 134 vitórias para o Timão e 110 para o Santos, segundo dados do portal Meu Timão.

