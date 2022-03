Trem x Paysandu: onde assistir e horário da Copa do Brasil – 02/03

Trem x Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá, a partir das 20h30 (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas onde vai passar o jogo de hoje? Confira a seguir no texto.

Onde assistir Trem x Paysandu

O jogo do Trem e Paysandu hoje vai passar no site do Youtube de graça, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), para todos os estados na Copa do Brasil.

No Youtube, site de graça para todo o público, o canal do Papão, time do Paysandu, é quem transmite a partida desta quarta-feira.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha

Local: Estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Veja como foi a última partida do Paysandu.

Escalação de Trem x Paysandu

Trem: .

Paysandu: Thiago Coelho; Polegar, Marcão, Heverton, Patrick; Mikael, Yure, Robinho, Dioguinho; Danrlei, Henan

O elenco do Trem entra em campo nesta quarta-feira com todas as expectativas necessárias para garantir-se na próxima fase da Copa do Brasil. Mesmo diante de um adversário complicado, o grupo promete escalar os melhores jogadores e contar com a força da torcida, já que está em casa.

Do outro lado, o Paysandu entra em campo depois de vencer o Independente no fim de semana pelo Campeonato Paraense, onde ocupa a primeira posição no grupo A com 17 pontos, ou seja, venceu cinco partidas e empatou outras duas. Se empatar hoje, ainda consegue se classificar.