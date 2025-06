Disputa de cinturão agita a noite do UFC hoje

O UFC hoje número 316 acontece no Prudential Center em Newark, NJ, na noite de sábado. Quem vencerá o título peso-galo na revanche entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley ? Kayla Harrison conseguirá deter Julianna Peña pelo título peso-galo feminino?

Card do UFC hoje

Na luta principal, o campeão peso-galo masculino do UFC, Merab Dvalishvili, enfrenta o homem de quem tirou o título, Sean O’Malley, em uma revanche. Enquanto isso, na luta principal do card do UFC 316, Julianna Pena inicia sua segunda temporada como campeã feminina da categoria até 61 kg contra a ex-campeã dos leves do PFL, Kayla Harrison. Também participa do card principal está Patchy Mix, agente livre de alto perfil. Mix enfrenta Mario Bautista em uma luta no peso-galo.

Card principal a partir das 23hrs

Campeão Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley – pelo título peso galo

Campeã Julianna Peña vs. Kayla Harrison – pelo título peso galo feminino

Kelvin Gastelum contra Joe Pyfer

Mario Bautista vs. Patchy Mix

Kevin Holland x Vicente Luque

Card preliminar a partir das 19hrs

Bruno Silva vs. Joshua Van

Azamat Murzakanov x Brendson Ribeiro

Waldo Cortes-Acosta x Serghei Spivac

Andreas Gustafsson x Khaos Williams

Onde assistir o UFC ao vivo?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil neste sábado. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo. Siga o passo a passo:

1 – Acesse o site oficial: Visite www.ufcfightpass.com.

2 – Escolha o plano: Selecione entre as opções de assinatura mensal ou anual, conforme sua preferência.

3- Crie uma conta: Forneça os dados pessoais solicitados e crie um login e senha.

4 – Efetue o pagamento: Insira as informações de pagamento para concluir a assinatura.

Após a conclusão, será possível acessar todo o conteúdo disponível na plataforma, incluindo transmissões ao vivo, lutas anteriores e material exclusivo.