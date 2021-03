Calendário Fórmula 1 2021 e onde assistir a temporada

A temporada 2021 da Formula 1 começou em todo vapor. Com disputas impressionantes pelo pódio, astros da modalidade prometem movimentar completamente as pistas dos autódromos de todo o mundo durante as 23 etapas em busca dos resultados. Então, confira o calendário completo da temporada na Fórmula 1.

No Grande Prêmio de Bahrein, a primeira etapa da temporada, Lewis Hamilton deixou Verstappen para trás e conquistou o primeiro lugar da competição, marcando 25 pontos. Veja o calendário completo até dezembro de 2021.

Como assistir a Próxima corrida de fórmula 1

Neste ano, a exibição da temporada na TV aberta brasileira está por conta da Rede Bandeirantes. A emissora transmite a treinos e também dos Grandes Prêmios.

Mas também é possível acompanhar as corridas pelas transmissões online pelo site band.uol.com.br. A corrida e os treinos também podem ser acompanhados ao vivo através do Bandplay, aplicativo da emissora para Android, disponível na Play Store e dispositivos iOS, encontrado na App Store.

Outra opção é assinar o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media. O serviço custa R$ 28,90 por mês e oferece cobertura das corridas ao vivo e outros benefícios como: acesso às câmeras de bordo dos pilotos e rádios das equipes.

GP da Emilia-Romagna em 18 de abril de 2021

A Itália volta para o cronograma de corridas na Formula 1 nesta temporada depois da pausa em 2020 devido a pandemia do coronavírus em todas as regiões do país.

Ao todo, serão 63 voltas de 4.959 quilômetros no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como Imola, na cidade de Bolonha. Assim, recebe a segunda rodada da temporada 2021 no dia 18 de abril. Serão três etapas de treinos livres, com a classificação um dia antes e, então, a corrida oficial.

O espaço foi construído em março de 1950, recebendo a primeira corrida somente três anos depois. Entretanto, o Primeiro Grande Prêmio foi realizado em 1980, de acordo com o site oficial da Fórmula 1. Repleto de árvores e verde por toda a pista, a Imola está localizada entre as colinas da Toscana.

Grande Prêmio de Portugal em maio de 2021 na Fórmula 1

A terceira fase da temporada 2021 está marcada para acontecer em Portugal, no dia 2 de maio, com 66 voltas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sendo exigidos 4.684 quilômetros.

Mais recente, o espaço português foi inaugurado em 2008, apresentando o custo de 195 milhões de euros aos cofres dos responsáveis. Portimao foi adicionado ao calendário da Fórmula 1 em 2020, sendo a primeira vez na história em que o país recebe uma competição. Anteriormente, a pista era usada somente para treinos.

Catalunha recebe o Grande Prêmio da Espanha

Na quarta etapa, o Grande Prêmio de Espanha tem a data de 9 de maio. Assim, com 66 voltas nos 4,655 quilômetros do Circuito de Barcelona-Catalunha, os pilotos terão grande trabalho para conquistar o pódio e levantar o caneco.

O Circuito foi construído em 1989 primeiramente como parte da ideia de receber as Olimpíadas de Barcelona de 1992. Entretanto, o primeiro Grand Prix aconteceu em 1991, recebendo grandes nomes da modalidade como Ayrton Senna.

Ao todo, são 16 curvas, o que não necessariamente apresenta grandes dificuldades.

Grande Prêmio de Mônaco no calendário 2021 da Fórmula 1

Mônaco é, sem dúvidas, o destino mais tradicional quando se trata de Fórmula 1. Com 78 voltas de 3.337 quilômetros, os pilotos correrão em Monte Carlo no dia 23 de maio de 2021 na famosa pista da cidade, integrando n Grande Prêmio de Mônaco.

Mesmo com corridas sendo realizadas em 1929, o GP oficial só integrou o quadro do Mundial oficialmente em 1950, sendo hoje um dos maiores locais para a realização de provas na Fórmula 1.

Localizado na Riviera francesa, o Circuito de Mônaco é estreito, mas contendo a estética da pista no meio da cidade deixa tudo ainda mais bonito e espetacular. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, as corridas saíram do calendário da cidade. Agora, um ano depois, a temporada 2021 está de volta e, assim, os moradores podem matar a saudade de ouvir o barulho de cada motor percorrendo toda a cidade francesa.

Pilotos correm em Azerbaijão em junho

O Grande Prêmio do Azerbaijão leva os pilotos para a cidade de Baku onde percorrerão 6,003 quilômetros em 51 voltas no Circuito Urbano de Baku em 6 de junho de 2021. A primeira vez que a cidade recebeu o torneio aconteceu em 2016, segundo o site da Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, possui o recorde de voltas com 1m42s009 realizado em 2019;

Assim como o Circuito de Mônaco, a competição em Baku também acontece nas ruas, entre os prédios da cidade e principais monumentos históricos. Embora tenha muita beleza, as curvas podem ser um grande problema para os corredores que realizam as provas.

GP do Canadá em junho de 2021

No calendário de provas desde 1978, o Canadá receberá o Grande Prêmio do Canadá em 13 de junho de 2021 com disputas que prometem ser eletrizantes. Ao todo, serão 70 voltas do Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal, de 4.361 quilômetros.

A pista nasceu em 1967 devido aos Jogos Olímpicos de Montreal. Depois, o local passou a ser utilizado para as corridas oficiais da premiação na modalidade desde 1978.

Realizado entre árvores e um grande cenário verde, o Circuito possui também em sua bela aparência um rio em torno da pista, tornando-o ainda mais bonito para quem assiste seja no local ou de casa através das transmissões em todo o mundo.

Ao todo, são 14 curvas, mas que não possuem a mesma complexidade de outras pistas na temporada.

Grande Prêmio da França em junho na Fórmula 1

Ainda em junho, o Grande Prêmio da França recebe os pilotos da Fórmula 1 no Circuito Paul Ricard, em Marselha, tendo 53 voltas e 5,842 quilômetros no dia 27 do mês. Atualmente, o recorde pertence ao alemão Sebastian Vettel.

Em 1971, a pista foi oficialmente utilizada para torneios profissionais. Com curvas altas, pilotos tendem a tomar muito cuidado com a velocidade usada, principalmente nas ultrapassagens.

Mesmo com as paisagens naturais da França, o Circuito não mostra muito das belezas naturais de seu país.

Áustria recebe corrida em julho

A Áustria não fica de fora no calendário de 2021 na Fórmula 1. O Grande Prêmio será realizado em 4 de julho na parte da manhã com 71 voltas no Red Bull Ring, na cidade de Spielberg, em 4.318 quilômetros. Carlos Sainz, da Ferrari, possui o recorde de mais voltas no circuito de 2020.

Em 1970, o primeiro Grand Prix foi realizado no país, trazendo grandes nomes do esporte como Jacques Villeneuve, Gerhard Berger e Eddie Irvine. Assim, o circuito inclui 10 curvas rápidas mesmo sendo pequeno em seu trajeto.

Circuito da Grã-Bretanha no final de julho de 2021

Fechando o mês de julho, a região de East Midlands recebe o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em 18 de julho de 2021. Dessa maneira, os pilotos terão que realizar 52 voltas no Circuito de Silverstone de 5,891 quilômetros.

Em toda a história da Fórmula 1, o circuito em 1950 foi o primeiro GP a ser realizado, tendo Giuseppe Farina como o primeiro campeão.

Não muito diferente dos outros, a pista traz grandes desafios ao competidores, trazendo curvas rápidas que precisam de muita precisão e atenção para serem realizadas.

Hungria no GP em agosto de 2021 na Fórmula 1

O Grande Prêmio da Hungria abre a temporada 2021 em 1 de agosto com 70 voltas no circuito Hungaroring, em Budapeste, de 4.381 quilômetros. O local é famoso por ser a primeira conquista da carreira do brasileiro Nelson Piquet.

Segundo o site oficial da F1, a pista é muito semelhante a uma pista de kart, mas que ainda precisa de muita concentração, tendo 14 curvas ao todo.

Corrida na Bélgica em 23 de agosto de 2021

A Bélgica também aparece na lista de sedes da temporada 2021 na Fórmula 1. Ao todo, serão 44 voltas em 7,004 quilômetros no Circuito de Spa-Francorchamps, entre as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot, no dia 29 de agosto.

Inicialmente criado em 1950, o Grande Prêmio da Bélgica possui a pista mais longa de todo o calendário, tendo 7.004 km. Entre os maiores vencedores estão Ayrton Senna e Michael Schumacher.

A pista do circuito chama a atenção por suas mistura de longas retas e curvas rápidas. Além disso, o fato de ter metade da pista no meio da vegetação com as belezas naturais da Bélgica também tornam o local um dos favoritos dos competidores.

GP da Holanda em setembro no calendário da Fórmula 1 em 2021

O Grande Prêmio da Holanda será realizado no Circuito de Park Zandvoort em 5 de setembro. Assim, o primeiro Grand Prix no país ocorreu em 1952, mas depois de 1985 o campeonato não aconteceu mais em Zadvoort.

Agora, depois de 35 anos e após a pausa com a pandemia do coronavírus, a Fórmula 1 está de volta à cidade. Segundo o site da Fórmula 1, os competidores possuem um grande carinho pela pista, principalmente pelo “ondulação” existente. Além disso, ela possui dunas de areias que dão a sensação incrível aos pilotos.

Grande Prêmio na Itália em setembro na Fórmula 1

Na rodada 14, o Grande Prêmio acontece novamente na Itália, mas desta vez no no Autodromo Nazionale Monza, ao norte de Milão, na região da Lombardia, sendo 53 voltas de 5.793 quilômetros, levando a data de 12 de setembro.

Construído em 1922, a pista foi a terceira a surgir na história do esporte. Entretanto, o primeiro Grande Prêmio aconteceu somente em 1950.

Rubens Barrichello, brasileiro, é o dono do recorde de voltar com 1m21s046 em 2004 correndo pela Ferrari.

GP da Rússia na Fórmula 1 em setembro

Realizado no dia 26 de setembro, o Grande Prêmio da Rússia conta com de 53 voltas de 5,848 quilômetros no no Autódromo de Sochi.

A pista faz parte do calendário oficial da Fórmula 1 desde 2014, quando o primeiro torneio foi realizado oficialmente no país, tendo Hamilton como vencedor. A curva três (foto) é um dos grandes atrativos da pista, deixando qualquer torcedor nervoso ao observar o seu piloto favorito passando por ela.

Grande Prêmio de Singapura em outubro de 2021

Com de 61 voltas de 5.063 quilômetros, o GP de Singapura será realizado em 3 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay. Em 2018, passou a fazer parte do trajeto completo das competições.

Ao todo, são 23 curvas, sendo considerada uma das pistas mais difíceis e complicadas até mesmo para o mais experiente dos pilotos.

Torna-se muito atraenta também por cruzar no meio cidade, assim como em Monaco.

Japão tem GP no final de outubro

O Japão também aparece na lista da Fórmula 1 em 2021. No dia 10, o Grande Prêmio do Japão acontecerá no Circuito de Suzuka, sendo necessário as 53 voltas com 5,807 quilômetros.

Depois de ficar fora do calendário oficial, Suzuka retornou em 2009 como sede do país na F1. Com 18 curvas, a pista assim como a de Singapura também traz muito trabalho e atenção aos motoristas, principalmente pelo seu formato em “S”.

Estados Unido tem GP em outubro

Fechando o mês de outubro, o Grande Prêmio dos Estados Unidos está previsto para acontecer no dia 24, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Ao todo, são 56 voltas de 5.513 quilômetros para os pilotos. Desde 2012 faz parte do círculo oficial de corridas da Fórmula 1.

O circuito também traz algumas curvas perigosas, mas nada que grandes profissionais nunca tenham visto, sendo 20 ao todo. Dessa maneira, Charles Lecler detém o recorde batido em 2019 com 1m36s169.

México recebe pilotos em outubro de 2021 na Fórmula 1

O Autódromo Hermanos Rodríguez, na cidade do México, exigirá 71 voltas de 4.304 quilômetros no dia 31 de outubro.

A primeira corrida no país mexicano aconteceu em 1963, com a vitória de Jim Clark. Entretanto, depois de uma longa pausa, em 2015 a região voltou a sediar os eventos.

A atração principal é a chamada “Curva de Peralta”, a mesma curva em que o brasileiro Ayrton Senna sofreu acidente durante treino classificatório em 1991.

Corrida no Brasil acontece em novembro de 2021

Mesmo com altos números de casos e mortes, o Brasil também integra o calendário da temporada 2021 na Fórmula 1. Marcado para o dia 7 de novembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, exigirá dos pilotos 71 voltas do de 4.309 quilômetros.

Nem só de grandes nomes como Ayrton Senna e Nelson Piquett se vive a história do Brasil no Automobilismo. O Autódromo de Interlagos também está presenta em grande parte da história da modalidade, sendo considerado uma das melhores e principais pistas do mundo.

Com muitas curvas, os pilotos precisam de atenção já que são totalmente inclinadas.

GP Austrália será em novembro na Fórmula 1

Depois do Brasil, os pilotos partem para a Austrália, em 21 de novembro, para o Grande Prêmio da Austrália. Assim, serão 58 voltas nos 5,303 quilômetros do Circuito de Albert Park, em Melbourne.

Mesmo não tendo muitas curvas inclinadas e de maior dificuldade, a pista pode ser bastante perigosa por ser escorregadia.

Grande Prêmio da Árabia Saudita é novidade no calendário de 2021 na Fórmula 1

A penúltima corrida da temporada está marcada para acontecer em 5 de dezembro de 2012, no Circuito Urbano de Gidá, tendo 50 voltas e 6,175 quilômetros necessários.

Diferente dos demais locais, este será o ano de inauguração da pista incluída no calendário da Fórmula 1.De acordo com o site oficial da F1, a pista conta com 27 curvas, ou seja, o maior número entre todos os circuitos. Além disso, exige muita velocidade dos pilotos, sendo 252 km / h o necessário para obter grandes resultados.

GP de Abu Dahbi encerra a temporada 2021 na Formula 1

Encerrando a temporada em grande estilo, os pilotos entram em cena na luxuosa Abu Dahbi, em Dubai, no dia 12 de dezembro. Esta será também a data em que descobriremos o grande campeão da temporada 2021.

A pista exigirá 55 voltas no Circuito Yas Marina, em Dubai, de 5.554 quilômetros. São 21 curvas, tendo longas retas diferenciando-se dentre as outras pistas. O pequeno espaço entre uma curva e a outra também pode ser problema para os pilotos, exigindo assim um maior cuidado em cada uma delas.

Acompanhe as principais notícias de esportes do DCI