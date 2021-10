Fórmula 1 Interlagos: saiba como trabalhar no GP Brasil

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) de São Paulo abriu 450 novas vagas trabalhar na Fórmula 1 Interlagos. A categoria chega ao país entre os dias 12 e 14 de novembro, e realiza as provas no Autódromo de Interlagos.

Como trabalhar na Fórmula 1 Interlagos

Os brasileiros interessados em trabalhar no GP do Brasil de Fórmula 1 já podem realizar a inscrição. A SMDET abriu 450 novas vagas de empregos temporários para o evento e as inscrições devem ser feitas de forma on-line, através do site www.bit.ly/vagasnocate. O cadastro deve ser feito até segunda-feira, 25 de outubro, às 13h.

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) irá selecionar os candidatos e fará uma convocação para as próximas etapas, que ocorrem de forma presencial. As novas vagas são para auxiliar e encarregado de limpeza, além também de oportunidades para limpadores de vidro.

A secretaria não divulgou os valores dos salários para os cargos, mas afirmou que irá informar a quantia da remuneração aos interessados, durante o processo seletivo. As vagas são para pessoas de 18 a 60 anos com experiência na área. No entanto, serão priorizadas moradores da Zona Sul de São Paulo, região do autódromo.

Os aprovados durante a fase on-line irão passar por um processo de entrevista com o recursos humanos da empresa. Será necessário apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, mas também a carteira de vacinação da Covid-19.

Quando será o GP Brasil de Fórmula 1?

A principal categoria do automobilismo desembarca no Brasil para o evento entre os dias 12 e 14 de novembro. No primeiro dia a Fórmula 1 apresenta os treinos para reconhecimento da pista. No dia 13 ocorre o treino classificatório para a definição do grid de largada da corrida, prevista para o domingo, dia 14.

A prova da Fórmula 1 ocorre no Autódromo de Interlagos, que retorna ao calendário da categoria após ficar de fora na temporada passada, em razão da pandemia de Covid-19. A pista da capital paulista estreou na categoria em 1973, sendo que nas três primeiras edições, os brasileiros saíram vencedores.

O piloto Emerson Fittipaldi venceu na primeira e segunda corrida da Fórmula 1 em Interlagos, em 1973 e 1974. Por outro lado, José Carlos Pace, que leva o nome do autódromo, venceu a prova de 1975.

Como comprar ingressos para o GP Brasil?

Para quem não quer trabalhar no GP do Brasil de Fórmula 1, mas deseja prestigiar a corrida no Autódromo de Interlagos, os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line. A comercialização das entradas ocorre no site eventim.com.br/f1saopaulo onde você precisará ver a disponibilidade dos ingressos e então selecionar o local que deseja acompanhar o evento.