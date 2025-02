Ao vivo: assista o jogo do Benfica hoje contra o Santa Clara (15/2)

Tem jogo do Benfica hoje contra o Santa Clara no Campeonato Português nesse sábado, 15 de fevereiro. A partida será disputada no Estádio do São Miguel, em Ponta Delgada, com capacidade para 13 mil pessoas. A transmissão a partir das 15h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta o Santa Clara hoje, 15, a partir das 15h, e o jogo vai ter transmissão para o Brasil pela Disney+. Em Portugal é possível assistir pelo canal Sport TV 1 e pelo Benfica TV.

No último jogo do Português, o Benfica derrotou o Moreirense por 3 a 2. O Santa Clara também entra em campo após vitórias consecutivas por 2 a 1 contra o Casa Pia e o AVS.

O último jogo das Águias foi contra o Monaco, na primeira partida dos play-offs da Liga dos Campeões contra o Monaco. está em segundo lugar na classificação do campeonato nacional.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 15 de fevereiro de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Miguel

Onde assistir ao vivo: Benfica TV e Sport TV 1 (apenas em Portugal) e Disney + no Brasil.

Classificação do Campeonato Português 2025

A classificação atual do Campeonato Português 2024-2025 é a seguinte:

1º lugar: Sporting CP

Pontos: 51

Partidas Jogadas: 21

Vitórias: 16

Empates: 3

Derrotas: 2

Gols Marcados: 57

Gols Sofridos: 16

Saldo de Gols: +41

Últimas 5 Partidas: Empate, Vitória, Vitória, Vitória, Empate

2º lugar: SL Benfica

Pontos: 47

Partidas Jogadas: 21

Vitórias: 15

Empates: 2

Derrotas: 4

Gols Marcados: 49

Gols Sofridos: 18

Saldo de Gols: +31

Últimas 5 Partidas: Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Vitória

3º lugar: FC Porto

Pontos: 43

Partidas Jogadas: 21

Vitórias: 13

Empates: 4

Derrotas: 4

Gols Marcados: 45

Gols Sofridos: 18

Saldo de Gols: +27

Últimas 5 Partidas: Derrota, Derrota, Empate, Empate, Empate

4º lugar: SC Braga

Pontos: 43

Partidas Jogadas: 21

Vitórias: 13

Empates: 4

Derrotas: 4

Gols Marcados: 38

Gols Sofridos: 20

Saldo de Gols: +18

Últimas 5 Partidas: Vitória, Vitória, Vitória, Vitória, Vitória

5º lugar: Santa Clara

Pontos: 38

Partidas Jogadas: 21

Vitórias: 12

Empates: 2

Derrotas: 7

Gols Marcados: 25

Gols Sofridos: 22

Saldo de Gols: +3

Últimas 5 Partidas: Empate, Derrota, Empate, Vitória, Vitória