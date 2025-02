Jogo do Benfica vai passar no SBT? Assistir ao Monaco x Benfica na Champions

Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, tem transmissão ao vivo da partida entre Monaco e Benfica pela Liga dos Campeões 2024-25. O jogo no Stade Louis II, em Mônaco, na França, começa às 17h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Benfica e Mônaco?

O SBT tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, mas não exibirá o jogo do Benfica x Mônaco nesta quarta-feira. Os torcedores podem assistir pela Space e Max.

Para aqueles que preferem assistir online, o serviço de streaming Max transmite os jogos da Champions League ao vivo. É necessário ser assinante para acessar o conteúdo.

Em Portugal, o jogo vai passar no Sport tv 5.

Esse é um dos jogos que compõem a 1ª mão do play-off da Liga dos Campeões 2024/25.

Escalação

Possível escalação do Monaco: Majecki; Vanderson, Kahrer, Salisu, Maissa; Camara, Zakaria; Aliouche, Minamino, Golovin; Biereth.

Possível escalação do Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Careras; Florentino, Kokçu, Aursnes; Schjelderup, Di María, Pavlidis.

Números Monaco vs Benfica

– Os dois times se enfrentaram três vezes até agora, com todos os encontros ocorrendo na fase de grupos da Champions League. Os visitantes têm um histórico invicto nesses jogos, registrando duas vitórias.

– Eles se enfrentaram na fase de grupos no início desta temporada e o As Águias garantiu uma vitória de virada por 3 a 2 fora de casa na quarta-feira.

– Os monegascos têm um histórico de 100% jogando em casa em 2025, marcando oito gols em três jogos.

– O Benfica venceu quatro dos últimos cinco jogos fora de casa na Liga dos Campeões, marcando 10 gols.

– O Monaco perdeu três dos últimos quatro jogos na Liga dos Campeões, sofrendo três gols cada nessas derrotas.

– Os anfitriões venceram apenas dois dos 12 encontros contra times portugueses, o último deles registrado em 1997.