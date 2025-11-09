Ao vivo: onde assistir o jogo do Famalicão x Porto hoje

O Famalicão enfrenta o Porto neste domingo, 9 de novembro, na 11ª rodada da Liga Portugal 2025/26. A partida de hoje começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal 22 de Junho, em Vila Nova de Famalicão

Transmissão do jogo do Famalicão x Porto

O jogo de futebol entre Famalicão e Porto será transmitido ao vivo para o Brasil atra’ves da Disney+ (serviço de streaming). Em Portugal, os torcedores poderão acompanhar a partida pela Sport TV 1 e pela RTP Internacional.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Escalação

O Famalicão entra em campo com L. Carevic no gol. A defesa tem Rodrigo Pinheiro, Ibrahima Ba, Leo Realpe e Pedro Bondo. No meio, Tom Van de Looi faz dupla com Mathias Amorim. Mais à frente, Sorriso, Gustavo Sá e Antoine Joujou apoiam o ataque comandado por Simon Elisor. O técnico é Hugo Oliveira.

O Porto começa com Diogo Costa entre as traves. Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura formam a linha defensiva. No meio, Froholdt, Alan Varela e William Gomes dão sustentação à equipe. Rodrigo Mora e Pepe atuam mais avançados, enquanto Samu Omorodion lidera o ataque. O comando é de Francesco Farioli.