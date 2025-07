Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras e 4 formas de assistir

Dia de clássico no futebol brasileiro com o jogo do Corinthians contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo desta quarta-feira, 30 de julho, será na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje x Palmeiras

A TV Globo, o Sportv, Premiere e a Amazon Prime transmitem o jogo do Corinthians nessa quarta-feira, dia 30 de julho. Além de acompanhar a partida pela TV, o torcedor também pode assistir o jogo da Globo gratuitamente pelo GloboPlay, seja pelo dispositivo móvel, tablet ou computador como pelo site através do navegador.

Globoplay: entre no site www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo no Android ou iOS, ou o dispositivo de sua preferência, vá até a opção ‘entrar’ e digite o seu login com a senha de assinante. Assim que preencher dê ‘ok’ e entre no mosaico.

Vá até a opção “Agora na TV/Agora” e clique na opção ‘Ao vivo’, procure o canal Sportv ou Premiere e assista como e onde quiser.

Canais Globo: acesse www.canaisglobo.globo.com ou entre no aplicativo, clique em ‘entrar’ e, no campo em branco, digite o seu usuário da operadora (Sky, Claro, Oi ou Vivo) com a senha atual, depois pressione ‘entrar’ novamente. Vá até a opção ‘Canais’ e escolha o Premiere ou o Sportv para ver com imagens em tempo real.

Títulos do Corinthians na Copa do Brasil

A primeira conquista do Corinthians na Copa do Brasil aconteceu em 1995. Na primeira fase deixou o Operário VG para trás, além dos times Rio Branco, Paraná e o Vasco na semifinal. Na última etapa, cruzou com o Grêmio onde na primeira partida superou por 2 a 1, enquanto na volta venceu por 1 a 0, pronto para levar para casa o seu primeiro troféu da competição.

O segundo título foi concretizado em 2002. River, do Piauí, Americano, Cruzeiro, Paraná e São Paulo foram os elencos que o grupo deixou para trás em sua jornada até a grande final daquela temporada. A final, naquele mesmo ano, foi contra o Brasiliense.

Na partida de ida, o Timão marcou 2 a 1, pronto para garantir a vantagem. Na volta, o empate em 1 a 1 confirmou o triunfo do Corinthians em seu bicampeonato na Copa do Brasil.

O ano foi 2009. Com a presença de Ronaldo Fenômeno no elenco, o Corinthians entrou como favorito na competição, pronto para brigar pelo tricampeonato. Itumbiara na primeira fase, depois o Misto e o Athletico Paranaense nas oitavas de final.

Nas quartas de final, o Timão passou pelo Fluminense, além de vencer o Vasco na semifinal. Na final, recebeu o Internacional e venceu por 2 a 0. Na volta, o empate em 2 a 2 garantiu mesmo assim o troféu ao grupo alvinegro na Copa do Brasil.