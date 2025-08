As Brabas: onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Cruzeiro

As Brabas entram em campo nesta quarta-feira, 6. O jogo do Corinthians feminino e Cruzeiro começa às 16h30, de Brasília, no Castor Cifuentes. A disputa é pela Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?

A torcida assiste o jogo das Brabas hoje apenas pelo Sportv, canal da TV Fechada. A partida tem retransmissão pelo Globoplay, apenas para assinantes.

Para a partida de hoje, as jogadoras do Corinthians escaladas são: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Lucas Piccinato é o técnico.

O Cruzeiro tem Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

A primeira fase da Copa do Brasil Feminina reúne os clubes da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Os classificados avançam para enfrentar as equipes da Série A2 na segunda etapa da competição. Já os times da elite do futebol nacional, como Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, entram em cena apenas na terceira fase.

Ao todo, 64 equipes disputam o título da Copa do Brasil Feminina. A competição é dividida em sete fases, todas em formato mata-mata, com partidas únicas. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

A edição marca o retorno da Copa do Brasil Feminina após nove anos de hiato. A última vez que o torneio foi disputado foi em 2016, quando o Audax/Corinthians conquistou o título ao vencer o São José-SP pelo placar agregado de 5 a 3 — empate em 2 a 2 no jogo de ida e vitória por 3 a 1 na volta.