Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Maringá e escalação (21/5)

A terceira fase da Copa do Brasil traz o jogo do Atlético-MG x Maringá nesta quarta-feira, 21, na Arena MRV. O torcedor terá que acompanhar lance a lance, já que no jogo de ida os times empataram em 2 a 2, e para se classificar para as oitavas o jogo será suado.

Como assistir Atlético-MG x Maringá

Pela Copa do Brasil, o jogo do Atlético-MG e Maringá terá transmissão apenas pela Prime Video, exclusiva para assinantes. A partida começa às 21h30.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Qual a escalação do galo?

O Atlético entra no jogo da Copa do Brasil com Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk.

O Maringá vai escalar Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Robertinho, Buga, Negueba, Lucas Bonifácio e Léo Ceará; Moraes e Maranhão.

Premiação da Copa do Brasil

O campeão leva R$ 77 milhões ao vencer a final da competição. O valor é entregue pela própria CBF ao fim da temporada.

1ª fase | 80 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

2ª fase | 40 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000