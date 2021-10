Quais são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Com seis títulos, o Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil. O elenco mineiro levantou a taça nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Desejados por muitos, o troféu já foi conquistado por dezesseis diferentes equipes, incluindo o Grêmio, o segundo colocado na lista de maiores campeões da Copa do Brasil.

Conheça os maiores campeões da Copa do Brasil

Em primeiro lugar com seis título, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. O elenco azul venceu o torneio nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Entretanto, em segundo está o Grêmio, muito próximo de empatar com o time mineiro ao contabilizar 5 taças entre 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.

O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio nos dois confrontos da final em 2020. Além disso, o alviverde aparece em terceiro na lista de maiores campeões em 1998, 2012, 2015 e 2020.

Outros treze times também estão no ranking da competição. Entretanto, São Paulo, Coritiba, América-MG, Botafogo e Bahia são alguns dos clubs que nunca venceram a Copa do Brasil.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 1 título (2014)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

Relembre o último título do Cruzeiro na Copa do Brasil

O Cruzeiro passou a integrar o quadro de participantes da Copa do Brasil em 2018 na Copa do Brasil somente a partir das oitavas de final. Através de sorteio, enfrentou o Athletico-PR enquanto venceu o primeiro jogo e empatou o segundo.

Nas quartas de final, bateu o Santos no primeiro confronto enquanto no jogo de volta foi derrotado por 2 a 1, contando com a vantagem do gol fora de casa. Por fim, na semifinal, venceu o Palmeiras, o campeão brasileiro daquele ano, com grande facilidade.

Por fim, decidiu o título diante do Corinthians, que, após uma belíssima campanha, alcançou a decisão. No primeiro jogo da final, o elenco mineiro ganhou. Na volta, carimbou a conquista do seu sexto título da competição por 2 a 1 ao garantir a vantagem no agregado.

Como funciona a Copa do Brasil?

A Copa do Brasil segue o sistema mata-mata, ou seja, dois jogos são realizados em cada uma das fases onde o elenco que vencer os dois confrontos e obter o maior saldo de gols avança para a próxima etapa.

Através de sorteio realizado pela CBF, 80 equipes disputam a primeira fase em confronto único, ou seja, quem vencer garante a classificação. Depois, na segunda fase, os 40 clubes novamente entram em campo seguindo a chave definida por apenas um jogo.

A partir da terceira fase, 20 equipes disputam em dois jogos onde o vencedor segue na competição em busca do título. Sempre no modelo mata-mata, o torneio avança até as oitavas, quartas, semifinais e, por fim, a grande final.

