Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da Série B

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí x Guarani se enfrentam neste sábado (23), às 18h30, no Estádio da Ressacada. Enquanto o Leão ainda sonha com o acesso, Bugre apenas cumpre tabela nesta e na última rodada.

Onde assistir o jogo entre Avaí x Guarani

A partida entre Avaí x Guarani não terá transmissão de nenhum canal da tv aberta. Mas, o Premiere no pay-per-view, assim como o SporTV, transmitem o jogo ao vivo na tv fechada.

Prováveis Escalações de Avaí x Guarani

Avaí: Glédson; Edilson, Fagner Alemão, Betão, João Lucas; Ralf, Pedro Castro, Renato; Vinicius Leite, Getúlio e Romulo.

Guarani: Gabriel Mesquita, Cristóvam, Wálber, Didi (Romércio) e Eliel; Marcelo, Rickson, Rangel; Pablo, Júnior Todinho (Renanzinho) e Waguininho.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude 2 x 1 Figueirense

CSA x Brasil de Pelotas – 19h15

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado – 23/1

Confiança x América MG – 16h15

Avaí x Guaraní – 18h30

Domingo – 24/1

Cruzeiro x Náutico – 16h

Ponte Preta x CRB – 18h15

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Avaí x Guarani chegam para o jogo?

Ainda sonhando com o acesso, o Leão então precisa dos três pontos para continuar com chances matemáticas de classificação. No entanto, a missão é quase impossível. Faltando duas rodadas para acabar a competição, a equipe precisa tirar uma diferença de seis pontos para o Juventude, mas o que não é possível. No entanto, a equipe consegue empatar na pontuação, caso a equipe gaúcha não vença na última rodada e o CSA não ganhe seus jogos. Então, o desempate ocorre no número de vitórias, ou no saldo de gol, caso o primeiro critério termine empatado.

Já o Guarani não tem pretensões nenhuma na competição. Sem chances de conseguir o acesso, e sem a possibilidade então de ser rebaixado, o time de Campinas joga apenas para cumprir tabela.