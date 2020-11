Napoli x Roma (29/11): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Napoli e Roma protagonizam clássico neste domingo (29), às 16h45, pela nona rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio San Paolo. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo. Com apenas uma posição de diferença entre os times, uma vitória pode mudar a classificação e colocar a Roma em segundo lugar, com vinte pontos, atrás apenas do Milan.

Napoli x Roma: onde assistir?

A partida entre Napoli x Roma possui transmissão do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em 6º lugar aparece o Napoli, com quatorze pontos. Dessa maneira, são cinco vitórias e três derrotas. Na última rodada, perdeu por 3 a 1 para o Milan, com dois gols de Ibrahimovic.

Já para a Roma, em 5º, são dezessete pontos. Assim, venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu apenas uma vez. Se vencer, pode subir para a segunda posição, com vinte pontos, tomando o lugar da Juventus.

Ademais, ambas as equipes disputam a Liga Europa e estão inegavelmente bem. Pelo grupo A, a equipe da capital está em primeiro lugar, com dez pontos. Já o Napoli também é líder do grupo F, com nove.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Napoli x Roma

Para o time da casa, Amir Rrahmani e Elseid Hysaj seguem isolados devido ao covid-19. Victor Osimhen ainda está machucado. Ospina pode ser relacionado para jogar neste duelo.

Bakayoko, por outro lado, está suspenso e não pode entrar em campo.

Provável Napoli: Meret (Ospina); Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski (Politano), Insigne; Mertens.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para a equipe da capital italiana, o técnico Fonseca garantiu em entrevista ao site oficial que Dzeko estará em campo, além de Mancini e Ibanez.

Contudo, Pastore, Zaniolo e Kumbulla continuam indisponíveis.

Provável Roma: Mirante (Pau Lopez); Ibanez, Jesus, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Assim, além de Napoli x Roma, outros nove jogos acontecem nesta rodada da Série A.

Sábado:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sassuolo 0 x 3 Inter

Benevento 0 x 1 Juventus

Atalanta x Verona

Domingo:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lazio x Udinense – 08h30

Bologna x Crotone – 11h

Milan x Fiorentina – 11h

Cagliari x Spezia – 14h

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segunda:

Torino x Sampdoria – 14h30

Geno x Parma – 16h45

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -