Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo – 11/3/21

Em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Catarinense 2021, Chapecoense e Avaí fazem o clássico estadual, nesta quinta-feira (11). Às 16h (horário de Brasília), as equipes se enfrentam no Estádio Doutor Hercílio Luz, também conhecido como Gigantão das Avenidas, em Itajaí, Santa Catarina.

Chapecoense x Avaí: como assistir ao vivo?

Onde assistir Chapecoense x Avaí: site oficial da Federação Catarinense de Futebol (FCF)

O clássico catarinense entre Chapecoense e Avaí não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibido na fechada. O torcedor que quiser acompanhar a partida no entanto, terá que acessar o site oficial da Federação Catarinense de Futebol, a FCFTV. O site transmitirá ao vivo e com exclusividade a partir das 16h.

- PUBLICIDADE 1-

Como as equipes chegam para o jogo?

Logo depois de ter estreado com vitória diante do Concódia, por 2 a 0, a Chape vai em busca de manter o 100% e conseguir sua segunda vitória seguida. Com três pontos, o clube ocupa o quinto lugar do Catarinense.

Já o Leão, assim como a equipe de Condá, está invicto na competição. No entanto, o Avaí já realizou dois jogos e venceu ambos, liderando o Estadual com seis pontos.

Onde será Chapecoense x Avaí?

- PUBLICIDADE 2-

O clássico catarinense entre Chapecoense e Avaí ocorrerá no Estádio Doutor Hercílio Luz, o Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Isso porque partida não pôde ser realizado em Chapecó, devido à proibição de jogos no município.

Quais as prováveis escalações?

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo, Ezequiel, Kadu, Felipe Santana, Derlan, Moisés Ribeiro, Ronei, Foguinho, Matheus Ribeiro, Mike e Perotti.

João Paulo, Ezequiel, Kadu, Felipe Santana, Derlan, Moisés Ribeiro, Ronei, Foguinho, Matheus Ribeiro, Mike e Perotti. Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Fagner Alemão, Betão, Iury, Foguinho; Bruno Silva, Vinícius Leite, Renato, Lourenço e Getúlio.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Catarinense

- PUBLICIDADE 3..-

Juventus 2 x 0 Criciúma

Hercílio Luz 2 x 3 Próspera

Figueirense 3 x 0 Concórdia

Brusque 1 x 0 Metropolitano

Quinta (11)

Chapecoense x Avaí – 16h

Joinville x Marcílio Dias – 16h

+ Conheça a história do Maracanã, maior estádio do Brasil