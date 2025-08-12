Chaveamento da Copa do Brasil: veja o resultado do sorteio das quartas

Em sorteio da Copa do Brasil realizado nesta terça-feira, 12 de agosto, a CBF identificou os mandos de campo das quartas de final até a final do campeonato. Disputado em ida e volta, o sorteio definiu quando serão os confrontos e quem vai decidir em casa.

Como ficou o chaveamento da Copa do Brasil 2025

Os dois jogos das quartas de final estão marcados para o dia 27 de agosto e 11 de setembro. Confira a seguir os jogos e o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil 2025 completo.

IDA 27/8

Atlético-MG x Cruzeiro: Arena MRV

Athletico-PR x Corinthians: Arena da Baixada

Vasco x Botafogo: São Januário

Bahia x Fluminense: Arena Fonte Nova

VOLTA 11/9

Cruzeiro x Atlético-MG: no Mineirão

Corinthians x Athletico-PR: na Neo Química Arena

Botafogo x Vasco: Nilton Santos

Fluminense x Bahia: Maracanã

Premiação Copa do Brasil 2025

Sempre que os clubes avançam de fase, uma nova premiação da Copa do Brasil é conquistada. A matemática fica consideravelmente melhor em cada nova classificação. Quem começa a jogar na primeira fase e chega até a final ganha mais do que aqueles que só estreiam na terceira fase, por exemplo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil deste ano:

1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (clubes da Série A): R$ 1.874.250 | clubes da Série B: R$ 1.543.500 | clubes da Série C, D e outros: R$ 1 milhão

3ª fase: R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Total: mais de R$ 101 milhões.