Futebol

Chaveamento da Copa do Brasil: veja o resultado do sorteio das quartas

Corinthians vai decidir em casa

Escrito por Anny Malagolini
Resultado do sorteio da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Em sorteio da Copa do Brasil realizado nesta terça-feira, 12 de agosto, a CBF identificou os mandos de campo das quartas de final até a final do campeonato.  Disputado em ida e volta, o sorteio definiu quando serão os confrontos e quem vai decidir em casa.

Como ficou o chaveamento da Copa do Brasil 2025

Os dois jogos das quartas de final estão marcados para o dia 27 de agosto e 11 de setembro. Confira a seguir os jogos e o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil 2025 completo.

IDA 27/8

Atlético-MG x Cruzeiro: Arena MRV
Athletico-PR x Corinthians: Arena da Baixada
Vasco x Botafogo: São Januário
Bahia x Fluminense: Arena Fonte Nova

VOLTA 11/9

Cruzeiro x Atlético-MG: no Mineirão
Corinthians x Athletico-PR: na Neo Química Arena
Botafogo x Vasco: Nilton Santos
Fluminense x Bahia: Maracanã

Premiação Copa do Brasil 2025

Sempre que os clubes avançam de fase, uma nova premiação da Copa do Brasil é conquistada. A matemática fica consideravelmente melhor em cada nova classificação. Quem começa a jogar na primeira fase e chega até a final ganha mais do que aqueles que só estreiam na terceira fase, por exemplo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil deste ano:

1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (clubes da Série A): R$ 1.874.250 | clubes da Série B: R$ 1.543.500 | clubes da Série C, D e outros: R$ 1 milhão

3ª fase: R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Total: mais de R$ 101 milhões.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final 2025

Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Juventude (11/08/25)

Ao vivo: onde assistir o jogo do Orlando City x Inter Miami (10/08/25)

Onde assistir o jogo do Barcelona x Como ao vivo no Amistoso (10/08/25)

Ao vivo: onde assistir o jogo do Almería x Al Nassr no amistoso (10/08/25)

Como assistir o jogo do Crystal Palace x Liverpool hoje (10/08/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes