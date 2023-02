Como assistir online o jogo do Flamengo na final da Recopa 2023

O Flamengo pode conquistar o bicampeonato da Recopa nesta terça-feira, 28 de fevereiro. Diante do Independiente del Valle, o clube carioca terá que vencer por dois gols ou mais se quiser levantar a taça ao apito final. O jogo começa às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, com transmissão ao vivo na ESPN e Star Plus par assinantes.

No confronto de ida, o del Valle venceu por 1 a 0, no Equador, e por isso joga com a vantagem de precisar apenas do empate para ser campeão.

Assistir Flamengo no Star Plus

Além de acompanhar na ESPN, pelo canal pago, o torcedor também pode assistir ao jogo do Flamengo na Recopa hoje pelo Star Plus, serviço de streaming da Disney.

Antes de tudo, saiba que somente assinantes tem acesso ao conteúdo do streaming. Três pacotes estão disponíveis para assinatura, entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Dá para assistir no site pelo computador ou no celular, além do aplicativo para smartphone, smartv, videogames e também tablets.

Mas como funciona o Star+? Como assistir? Acompanhe o passo a passo.

Quem é assinante do Star Plus deve acessar o site ou o aplicativo. Clique na opção "entrar", disponível no canto direito da sua tela.

Faça login com suas informações de conta como email e a senha de usuário. Depois, navegue pelo catálogo de filmes e programas de TV até encontrar o jogo do Flamengo nesta terça-feira. É só clicar no ícone e acompanhar ao vivo.

Mas se você quer se tornar assinante, primeiro deve acessar o site ou o aplicativo no dispositivo móvel. Daí, basta escolher o pacote que deseja comprar.

Insira o seu email e todos os dados para pagamento. Depois, é só entrar na plataforma e acompanhar de pertinho o jogo do Flamengo na Recopa.

