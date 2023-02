SBT vai transmitir o jogo do Flamengo na Recopa? Como assistir a final 2023

O Flamengo pode ser campeão da Recopa nesta terça-feira, 28 de fevereiro. No jogo de volta, o elenco carioca disputa a final contra o Independiente del Valle, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (Horário de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo no canal pago e sem passar na TV aberta.

A Recopa reúne o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, e da Sul-Americana, Independiente del Valle, em disputa pelo título de melhor equipe no futebol sul-americano.

O jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje?

Dá para assistir o Flamengo no SBT?

O SBT não transmite o jogo entre Flamengo e Independiente del Valle nesta terça. A final da Recopa vai passar apenas nas operadoras de TV por assinatura e no serviço de streaming.

A emissora paulista não comprou os direitos de transmissão da Recopa Sul Americana. Por isso, ela não pode transmitir o jogo decisivo nesta terça-feira em sua programação. Enquanto isso, o canal tem os direitos da Champions League.

No horário marcado do jogo, o telespectador vai poder assistir no SBT o capítulo inédito da novela Cúmplices de um Resgate, e depois o Programa do Ratinho.

O SBT está disponível para todo o Brasil na TV aberta. É só sintonizar o televisor e curtir a programação.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O canal ESPN e o streaming Star Plus transmitem o jogo do Flamengo hoje na Recopa para todo o Brasil. A decisão da Recopa não vai passar na TV aberta. Isso significa que o torcedor deve sintonizar o canal ESPN para assistir as emoções da partida entre Flamengo e Independiente del Valle nesta terça-feira.

A emissora, porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor que não tem na programação deve entrar em contato com o operador.

Também dá para assistir no Star+, serviço de streaming da Disney. A plataforma está disponível por pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. O torcedor pode acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo para se inscrever e se tornar assinante.

Dá para assistir o Star Plus no computador, através do site, ou nos aplicativos para celular, tablet, smartv e até no videogame (PS4, por exemplo).

SKY : 198 e 598

: 198 e 598 CLARO : 70 e 570

: 70 e 570 OI : 70 e 160

: 70 e 160 BLU TV : 343

: 343 VIVO: 570, 462, 875 e 47

Qual é o próximo jogo que o SBT vai passar?

O SBT volta a transmitir futebol em sua programação na semana que vem, com as oitavas de final da Liga dos Campeões. A emissora vai exibir o duelo entre Chelsea e Borussia Dortmund, válido pelo confronto de volta.

No jogo de ida, o Dortmund venceu o time inglês por 1 a 0, na Alemanha. Agora, os times vão brigar pela vitória e consequentemente a classificação para as quartas de final.

O SBT tem os direitos da Champions League. A emissora pode exibir um jogo por rodada na TV aberta, e optou por escolher a terça-feira como o dia de futebol. É de graça e o torcedor não paga nada para acompanhar.

