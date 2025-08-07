Seis clubes seguem nas quartas de final da Copa do Brasil

Confira a premiação da Copa do Brasil 2025 nas quartas de final

A premiação da Copa do Brasil é formada por etapas, e com a chegada das quartas de final, quanto cada time embolsa? Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem distribuído prêmios milionários.

Premiação da Copa do Brasil chega a R$ 4,7 milhões

Os times que conquistaram a classificação nas quartas de final faturam R$ 4.740.750 de premiação da Copa do Brasil. Os valores são entregues pela CBF ao fim da rodada. Continuam na disputa: Atlético Mineiro, Botafogo, Athletico, Bahia, Corinthians e Fluminense.

Sempre que os clubes avançam de fase, uma nova premiação da Copa do Brasil é conquistada. A matemática fica consideravelmente melhor em cada nova classificação. Quem começa a jogar na primeira fase e chega até a final ganha mais do que aqueles que só estreiam na terceira fase, por exemplo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil deste ano:

1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (clubes da Série A): R$ 1.874.250 | clubes da Série B: R$ 1.543.500 | clubes da Série C, D e outros: R$ 1 milhão

3ª fase: R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Total: mais de R$ 101 milhões.

Os próximos da Copa do Brasil acontecem nos dias 27 de agosto e 11 de setembro.