Futebol

Confira a premiação da Copa do Brasil 2025 nas quartas de final

Seis clubes seguem nas quartas de final da Copa do Brasil

Escrito por Anny Malagolini
premiação da Copa do Brasil 2025 Crédito: Khwanchai Phanthong's Images

A premiação da Copa do Brasil é formada por etapas, e com a chegada das quartas de final, quanto cada time embolsa? Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem distribuído prêmios milionários.

Premiação da Copa do Brasil chega a R$ 4,7 milhões

Os times que conquistaram a classificação nas quartas de final faturam R$ 4.740.750 de premiação da Copa do Brasil. Os valores são entregues pela CBF ao fim da rodada. Continuam na disputa: Atlético Mineiro, Botafogo, Athletico, Bahia, Corinthians e Fluminense.

Sempre que os clubes avançam de fase, uma nova premiação da Copa do Brasil é conquistada. A matemática fica consideravelmente melhor em cada nova classificação. Quem começa a jogar na primeira fase e chega até a final ganha mais do que aqueles que só estreiam na terceira fase, por exemplo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil deste ano:

1ª fase (clubes da Série A): R$ 1.543.500 | clubes da Série B: R$ 1.378.125 | clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (clubes da Série A): R$ 1.874.250 | clubes da Série B: R$ 1.543.500 | clubes da Série C, D e outros: R$ 1 milhão

3ª fase: R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Total: mais de R$ 101 milhões.

Os próximos da Copa do Brasil acontecem nos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

