Confira o horário do GreNal 455 no Brasileirão 2026

No domingo, 11 de outubro de 2026, acontece o 455 GreNal, duelo entre Grêmio e Internacional que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro e acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e de graça.

Que horas vai ser o GreNal?

O jogo do Grêmio e Internacional no domingo, 11, começa às 17h30 (horário de Brasília). Atualmente, o Grêmio está em 18º lugar, com 30 pontos, e o Inter ocupa a 17ª posição, com 31 pontos.

Em toda a história do clássico gaúcho, Internacional e Grêmio se enfrentaram em 454 oportunidades, com vantagem para o Inter no retrospecto histórico. O duelo deste domingo será o GreNal 455, o último de 2026. Nos últimos confrontos foi o elenco azul quem faturou a vitória, com pequena vantagem perante o seu rival.

O Colorado foi rebaixado apenas uma vez, enquanto o Grêmio caiu três vezes. Além disso, o Inter tem a vantagem de campeonatos gaúchos, pois são 46 títulos contra 44 do Grêmio.

Onde assistir o jogo do Grêmio x Inter

O GreNal será exibido pela Globo na TV aberta, apenas para o Rio Grande do Sul, e pelo Premiere no streaming e no pay-per-view. O duelo do Brasileirão vai passar de graça na RBS TV.

O Grêmio deve escalar Weverton; Diego Caito (João Pedro), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel (Marlon); Danilo Barbosa, Villasanti e Nardoni (Noriega); Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Internacional tem Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Victor Gabriel (Juninho); Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro.