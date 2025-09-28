Futebol

Confira onde assistir Newcastle x Arsenal na Premier League

Jogo começa às 12h30 deste domingo, 28 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão do jogo Newcastle x Arsenal Foto: Getty Images

O Newcastle recebe o Arsenal no St James’ Park em um grande confronto da Premier League neste domingo, 28 de setembro. O jogo da sexta rodada começa às 12h30 (de Brasília).

Como assistir jogo Newcastle x Arsenal

Os torcedores da Premier League podem assistir ao vivo na ESPN e Disney+, streaming. Nenhuma emissora aberta exibe a partida.

Anthony Gordon retorna com um reforço para o Newcastle após cumprir uma suspensão de três jogos devido à sua expulsão contra o Liverpool no mês passado.

O Arsenal perdeu Madueke devido a um problema no joelho por um período previsto de seis a oito semanas, com o ex-jogador do Chelsea se juntando a Gabriel Jesus e Kai Havertz na sala de tratamento, mas William Saliba e Saka retornaram no último fim de semana, dando um reforço para o elenco que busca o título. Martin Odegaard pode ser escalado para jogar dois jogos após perder três jogos com uma lesão no ombro.

Eberechi Eze marcou seu primeiro gol pelos Gunners desde uma transferência de destaque na janela de transferências na vitória por 2 a 0 sobre o Port Vale pela Copa da Liga Inglesa esta semana, e pode ser recompensado com uma vaga como titular após ficar no banco contra o Manchester City.

Escalação

O time do Newcastle deve escalar Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

O Arsenal tem Raya; Madeira, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Arroz; Saka, Gyokeres, Eze.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

