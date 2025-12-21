Futebol

Confira onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Vasco na final da Copa do Brasil

Jogo acontece no Maracanã neste domingo, 21 de dezembro

Escrito por Anny Malagolini
Neste domingo, 21 de dezembro, Corinthians e Vasco se enfrentam no Maracanã, a partir das 18h, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025. Depois do empate na primeira partida, em São Paulo, as equipes voltam a campo em um duelo decisivo que vale o título. A seguir, veja onde assistir ao vivo e de graça e todos os detalhes da transmissão.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O torcedor pode acompanhar o jogo pela TV Globo, sportv, Premiere, Globoplay, Amazon Prime Video e GE TV, tanto na televisão quanto no streaming. Veja abaixo o passo a passo para assistir em cada opção.

Como assistir ao jogo na TV Globo

  • A TV Globo transmite a partida em sinal aberto, sem custo para o telespectador.
  • Ligue a televisão e sintonize na TV Globo.
  • A transmissão começa pouco antes do horário do jogo, com informações de bastidores e escalações.
  • Não é necessário cadastro ou assinatura para acompanhar.

Como assistir ao jogo no sportv

  • O sportv exibe a partida para quem possui TV por assinatura.
  • Verifique se o sportv está incluído no seu pacote.
  • Acesse o canal sportv no horário da transmissão.
  • O sinal inclui pré-jogo, narração e comentários ao vivo.

Como assistir ao jogo no Premiere

  • O Premiere transmite a partida no sistema pay-per-view.
  • É preciso ter uma assinatura ativa do Premiere.
  • Acesse o canal pelo controle da TV ou pela operadora contratada.
  • Escolha a transmissão do jogo e acompanhe ao vivo.

Jogo no Globoplay

  • O Globoplay permite assistir ao jogo ao vivo pela internet, dependendo do plano contratado.
  • Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
  • Faça login com sua conta.
  • Clique na opção “Agora na TV”.
  • Selecione a transmissão da TV Globo ou do sportv, conforme a sua assinatura.
  • Assista ao jogo em tempo real.

Amazon Prime Video

  • O Amazon Prime Video exibe a partida para assinantes do canal Premiere dentro da plataforma.
  • Entre no aplicativo ou site do Amazon Prime Video.
  • Faça login na sua conta.
  • Acesse a área de canais e selecione o Premiere.
  • Com a assinatura ativa, escolha o jogo e acompanhe a transmissão.

GE no YouTube

  • O GE transmite o jogo ao vivo pelo YouTube, com acesso gratuito.
  • Acesse o YouTube pelo celular, computador ou TV.
  • Busque pelo canal oficial do GE (Globo Esporte).
  • Clique na transmissão ao vivo do jogo.
  • Acompanhe a partida em tempo real, com narração e comentários.

Memphis e Yuri vão jogar hoje? Escalação do jogo

O Corinthians de Dorival Júnior chega para a decisão com possibilidade de mudança no meio de campo. Insatisfeito com o desempenho da equipe no jogo de ida, o técnico testou uma formação diferente no último treino antes da partida. Rodrigo Garro deixou o time titular, enquanto Maycon foi escalado, com Breno Bidon assumindo o papel de principal armador.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Do lado do Vasco, Fernando Diniz deve repetir a equipe que atuou no jogo de ida, em São Paulo. A única ausência confirmada é Mateus Carvalho, que sofreu ruptura dos ligamentos do joelho no aquecimento da partida na Neo Química Arena e ficará afastado por longo período.

Entram em campo: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

O Árbitro da decisão é o Wilton Pereira Sampaio.

