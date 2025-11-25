Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje ao vivo (25/11/25)

Nesta terça-feira, 25 de novembro, acontece a quinta rodada da Champions League. Ao todo, serão exibidos 10 partidas ao longo do dia, com os últimos a partir das 17h (de Brasília), e todos eles com transmissão para o Brasil, seja na TV fechada, Streaming ou SBT. Saiba onde assistir hoje e quais são os duelos.

Tem jogo da Champions League no SBT hoje?

Hoje, Chelsea x Barcelona se enfrentam pela 5ª rodada da Champions League 2025/26. A partida começa às 17h00 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, e a torcida pode assistir o jogo pelo SBT, TNT e HBO Max.

O Chelsea vem de um surpreendente empate em 2 a 2 contra o Qarabag, pela fase de grupos do campeonato. A partida começou bem para o Chelsea, com Estêvão abrindo o placar. No entanto, o Qarabag rapidamente virou o jogo, com Leandro Andrade marcando aos 29 minutos e Marko Jankovic convertendo um pênalti para colocar o time em vantagem ainda no primeiro tempo. No início do segundo tempo, Alejandro Garnacho empatou para o Chelsea, resultando no empate e deixando a equipe com um jogo decisivo contra o Barcelona.

O Barcelona também empatou em 3 a 3 em sua partida anterior contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões. Nicola Tresoldi, do Brugge, abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Ferran Torres, do Barcelona, ​​empatou rapidamente. No entanto, o Brugge retomou a vantagem antes do intervalo com outro gol, desta vez de Carlos Forbs. O segundo tempo teve mais três gols: Lamine Yamal, do Barcelona, ​​abriu o placar, seguido por um gol contra de Christos Tzolis. Por fim, Forbs marcou seu segundo gol pelo Brugge aos 63 minutos, selando o empate.