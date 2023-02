Corinthians e São Bernardo: onde assistir online o jogo de hoje no Paulistão 2023

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, para disputar os três pontos diante do São Bernardo pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, recebe as equipes a partir das 21h30 (Horário de Brasília) para o confronto da rodada.

O Timão vem de vitória contra o Botafogo, enquanto o São Bernardo ganhou da Ferroviária no fim de semana.

Como assistir o jogo do Corinthians hoje online

Além de assistir o jogo do Corinthians hoje na TNT, o torcedor também pode sintonizar o HBO Max, serviço de streaming da Turner, para acompanhar as emoções do embate contra o São Bernardo pelo Paulistão. A bola rola às 21h30, horário de Brasília.

Como o canal TNT é o responsável por transmitir o jogo do Campeonato Paulista na TV, as imagens são retransmitidas para o HBO Max, plataforma de streaming de entretenimento e esportes. O torcedor assiste as mesmas imagens praticamente, com a mesma narração.

Quem é assinante HBO Max pode assistir ao vivo o jogo do alvinegro hoje. A plataforma exibe a partida em qualquer lugar do Brasil. Dá para assistir tanto no site (www.hbomax.com) como nos aplicativos para celular, Android ou iOS, videogame, tablets e smartv.

O torcedor que não é assinante pode acessar o site e ir até a parte de assinaturas, ou clicar em "assine agora". Os planos vão de R$ 19,90 pelo mobile e R$ 27,90 por mês o plano completo de multitelas.

O HBO também oferece pacotes por 3 e 12 meses.

Escalações de São Bernardo x Corinthians

O elenco da casa não pode contar com Matheus Salustiano, suspenso.

Os visitantes não terão Maycon, Renato Augusto, Yuri Alberto e Cantillo, todos fora da lista de relacionados divulgada pelo clube.

Provável escalação do São Bernardo hoje: Alex; Helder, Romercio, Rafael Vaz; Jeferson, Rodrigo Souza, Vitinho, Chrystian Barletta; Arthur Henrique, Felipe Marques e Leó Jabá.

Provável escalação do Corinthians hoje: Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Fagner, Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Giuliano; Adson, Romero e Róger Guedes.

Próximo jogo do Corinthians no Paulistão

Com a reta final da primeira fase se aproximando no Paulistão, confira os próximos jogos do clube alvinegro.

OITAVA RODADA:

Portuguesa x Corinthians

Domingo, 12/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Mané Garrincha

NONA RODADA:

Corinthians x Palmeiras

Quinta-fiera, 16/02 às 21h30 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

DÉCIMA RODADA:

Corinthians x Mirassol

Domingo, 19/02 às 18h30 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Santos x Corinthians

Domingo, 26/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Vila Belmiro

DÉCIMA SEGUNDA RODADA

Corinthians x Santo André

Domingo, 05/03 às 16h (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

