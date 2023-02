Onde assistir o jogo do Paysandu x Itupiranga hoje no Paraense (09/02)

Pela segunda rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu recebe o Itupiranga nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Paysandu hoje tem transmissão de graça na TV e online.

O Paysandu não jogou na primeira rodada, enquanto o Itupiranga empatou com o Tuna Luso.

Como funciona o Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense é dividido em cinco fases: primeira fase, quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a final.

Doze equipes disputam a primeira etapa da competição, divididas em três grupos de quatro cada. Integrantes do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, jogam por sete rodadas contra adversários dos outros grupos em turno único.

Os dois primeiros de cada grupo, com os dois melhores terceiros, avançam para as quartas. No Campeonato Paraense, todas as etapas do mata-mata são jogadas em ida e volta. Os ganhadores avançam para a semifinal, enquanto os vencedores disputam a final e os perdedores o terceiro lugar.

Onde tem transmissão jogo do Paysandu hoje ao vivo

O jogo do Paysandu hoje tem transmissão na TV Cultura, para todo o estado do Pará, e Youtube às 20h, horário de Brasília, para todo o território nacional ao vivo nesta quinta-feira.

Disponível por todo o estado do Pará, a Cultura é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Paraense na temporada. O torcedor só precisa sintonizar na TV aberta para curtir. Operando no canal 2, é afiliada entre a TV Brasil e a TV Cultura.

Mas para quem mora em outros estados do Brasil, a opção é sintonizar o canal da Cultura no Youtube, disponível na plataforma para celular, tablet e smartv.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir: TV Cultura (PA) e Youtube

Arbitragem

O árbitro da partida nesta quinta-feira será Joelson Nazareno Ferreira contra o Itupiranga.

Os assistentes serão Barbara Roberta e Ederson Brito de Albuquerque. O quarto árbitro designado foi Raymar Klemer.

O Analista de arbitragem vai ser Olivaldo Da Silva Moraes.

Segunda rodada do Campeonato Paraense

Além do jogo do Paysandu hoje, outros embates serão disputados pela segunda rodada do Campeonato Paraense.

Quinta-feira, 09/02:

Paysandu x Itupiranga - 20h

Sábado, 11/02:

Tuna Luso x Águia de Marabá - 10h

Caeté x Tapajós - 15h30

Independente x Cametá - 16h

Domingo, 12/02:

Bragantino PA x Castanhal - 15h30

São Francisco x Remo - 15h30

