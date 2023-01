Corinthians eliminado da Copinha 2023; veja como foi

É oficial, o Corinthians está eliminado da Copinha 2023. Neste sábado, o Sport venceu o alvinegro por 2 a 1 pela terceira fase e despachou o clube paulista da competição. Maior vencedor da história, o Corinthians dá adeus ao sonho de buscar mais um título. Veja como foi a eliminação e os destaques.

Como foi o jogo do Corinthians x Sport

Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Sport derrotou o Corinthians na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado, 14 de janeiro.

Por 2 a 1 de virada, o elenco pernambucano venceu o maior campeão da Copinha para carimbar o passaporte até as oitavas de final da temporada.

O primeiro tempo começou equilibrado, com ambas as equipes tendo boas chances de abrir o placar. O Corinthians passou a crescer no jogo e, aos 10 minutos, Felipe Augusto encheu as redes do Sport de cabeça.

Assista ao gol de Felipe.

Gol de camisa 9. Gol do artilheiro, Felipe Augusto! ⚽️ Sport 0x1 Corinthianspic.twitter.com/rM5J5iBCby — Caio Coelho (Caioba Timão) 🏁 (@caiobatimao) January 14, 2023



Com o gol, o Timão passou a pressionar ainda mais e ter as melhores oportunidades. O Sport até buscou sair mais, mas acabou esbarrando na efetiva defesa alvinegra. Aos 41, Deyvson bateu falta na barreira, para assustar os torcedores presentes em Araraquara. No finalzinho, o Sport colocou pressão.

No segundo tempo, o Sport retomou o seu ritmo de jogo para buscar o empate. Com inúmeras tentativas, Fábio bateu forte para as redes do Corinthians e deixou tudo igual aos 20 minutos.

O gol deu ainda mais gás para o time pernambucano, que conseguiu virar a partida aos 30 minutos com Nassom de cabeça.

Assista ao gol.

O Sport eliminou o Corinthians da Copinha, com esse gol da virada do Nassom! Sport 2x1 Corinthians pic.twitter.com/pLsmogGRLQ — Diário de Gols, infos e Stats | Olho no fixado 👀 (@DiarioGols) January 15, 2023

Com o resultado de 2 a 1, o Corinthians está eliminado da Copinha 2023. O Sport segue vivo.

Quem vai ganhar a Copinha 2023

As equipes já se preparam para as oitavas de final da Copinha. Os vencedores da terceira fase avançam para a etapa eliminatória onde vão disputar uma vaga nas quartas de final.

O Sport passou de fase ao eliminar o Corinthians e por isso vai pegar o Cruzeiro, que também passou de fase. Já o Palmeiras, atual campeão, também está garantido contra o Mirassol.

Confira o cenário do momento na Copinha.

Mirassol x Palmeiras

Floresta x Athletico PR

Cruzeiro x Sport

Goiás x Novorizontino

São Paulo/América MG x Botafogo/Bragantino

Ituano/Desportivo Brasil x Ska Brasil/Internacional

Santos/Bahia x Atlético MG/Água Santa

Ibrachina/Hercílio Luz x Remo/Fortaleza

