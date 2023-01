Saiba quais são os critérios de desempate do Paulistão. Foto: Reprodução Cesar Greco/Palmeiras

Saiba quais são as regras do torneio estadual na fase de grupos e no mata-mata com as quartas de final, semifinal e a decisão em duas mãos na temporada

Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023

Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023

O Paulistão 2023 reúne doze equipes das mais diferentes regiões de São Paulo no mais popular estadual. Em 2023, a competição tem início em 14 de janeiro com cinco confrontos. Mas da fase de grupos até o mata-mata, quais os critério de desempate do Campeonato Paulista?

A Federação Paulista de Futebol utiliza seis os critérios de desempate no Paulistão 2023 durante a fase de grupos em caso de empate na soma da pontuação.

Caso duas ou mais equipes tenham a mesma quantidade de pontos ganhos, os critérios de desempate são colocados à prova para desempatar a classificação.

RELACIONADO: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023 na TV e online

Critérios de desempate do Paulistão 2023 na fase de grupos

Entenda como funciona cada um dos critérios a seguir.

a) Maior número de vitórias;

O primeiro critério de desempate do Paulistão 2023 utilizado é simples: ele se baseia no número de vitórias que o time obteve até aqui na fase de grupos.

Se o time A venceu mais jogos que o time B em todo o campeonato, é ele quem garante a vaga para o mata-mata do Campeonato Paulista.

b) Maior saldo de gols;

Mas se o número de vitórias for o mesmo entre os dois times ou mais, aí o segundo critério de desempate entra em cena, de acordo com o regulamento da FPF.

A equipe que obter o maior saldo de gols na primeira fase avança. Para chegar a este número é só pegar o número de gols marcados e subtrair pelos sofridos, o resultado vai ser o saldo de gols.

c) Maior número de gols marcados;

Mas novamente, pode acontecer do critério não der certo. Se isso acontecer, aí o terceiro vai ser utilizado: o de maior número de gols marcados.

Este é fácil, trata-se de dar a vantagem para o time que mais marcou gols no Campeonato Paulista de 2023. Se um time tem um gol a mais do que o outro, ele se garante na próxima fase.

d) Menor número de cartões vermelhos recebidos;

Outro critério que pode ser utilizado é o de números de cartões vermelhos recebidos. Se duas equipes empatarem na soma de pontos e nenhum dos critérios anteriores funcionar, fica com a vaga o time que recebeu menos cartões vermelhos durante as rodadas.

Em muitas das vezes pode acontecer do time perder a classificação justamente por esse motivo.

e) Menor número de cartões amarelos recebidos;

Caso os times em questão não acumulem cartões vermelhos, aí o critério numero 5 entra em vigor: trata-se do número de cartões amarelos recebidos.

Pelo fato do cartão amarelo ser recorrente entre as partidas do futebol brasileiro, o critério dá a vaga na fase adiante para o time que tiver o menor número de cartões recebidos em faltas e ocasiões nos jogos.

f) Sorteio público na sede da FPF.

Caso nenhuma das alternativas anteriores dê certo, a Federação Paulista de Futebol vai realizar um sorteio público em sua sede para desempatar os times na fase de grupos.

A entidade não especifica como é realizado este sorteio ou quando.

Tem prorrogação no mata-mata do Campeonato Paulista?

Não tem prorrogação no mata-mata do Campeonato Paulista. Em caso de empate na partida única das quartas de final ou semifinal, a disputa de pênaltis é que define quem segue vivo na competição.

A regra também se aplica na final. Caso a soma dos placares dos dois jogos aponte a igualdade, a disputa de pênaltis é que vai definir o campeão da temporada.

A disputa de pênaltis deverá começar 10 minutos após o fim do segundo tempo. Confira o trecho extraído do regulamento da FPF.

A regra também se aplica no Troféu do Interior.

"No caso de haver empate nas partidas da fase de quartas de final e semifinal da Competição, a partida será decidida por disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, como definidas pela International Football Association Board - IFAB".

Como funciona o Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista é disputado em quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final. Tem também o Troféu do Interior, reunindo os elencos que não avançaram para o mata-mata.

A primeira etapa traz as 12 equipes divididas em quatro grupos, onde elas jogam por doze rodadas em pontos corridos, sem poderem enfrentar os participantes do mesmo grupo. Assim, o primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam para a próxima fase.

As quartas de final reúnem oito times. O chaveamento para formar os confrontos se dá pela seguinte forma: 1º A contra o 2º do grupo A, 1ºB diante do 2º B e assim sucessivamente. As quartas são jogadas em partida única, onde quem vencer está classificado e quem perder se despede.

A semifinal também é jogada em partida única. Ela reúne a equipe de melhor campanha contra a pior, e a segunda melhor campanha contra a terceira pior na primeira fase até as quartas.

Por fim, a final do Paulistão 2023 é disputada em ida e volta. O elenco com a melhor campanha entre os dois vai resolver em casa.

Grupos da primeira fase

Doze equipes do estado de São Paulo foram divididas em quatro grupos (A, B, C e D) de quatro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos foram cabeças de chave no sorteio.

Os integrantes do mesmo grupo não podem se enfrentar na primeira fase, jogando somente contra os oponentes dos outros três grupos.

Serão doze rodadas em pontos corridos, onde somente os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas e os dois últimos da classificação geral são rebaixados.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

LEIA TAMBÉM:

Quantas Libertadores o Flamengo tem?