Cruzeiro x Corinthians: onde assistir o jogo na internet

Jogo é válido pela 35ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje, 23, em um duelo decisivo do Brasileirão, e a transmissão fica por conta da Amazon Vídeo. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), com exclusividade no streaming. Se você quer saber como assistir ao vivo de forma rápida e sem complicação, veja abaixo o passo a passo.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians hoje

A partida será exibida somente na Amazon Vídeo, o serviço de streaming da Amazon. A plataforma reúne milhares de filmes, séries, produções originais e agora também transmite eventos esportivos selecionados. Para ver o jogo, é obrigatório ter uma assinatura ativa do Amazon Prime.

O acesso é simples e pode ser feito na TV, celular, tablet, computador e até videogames. Basta abrir o aplicativo do Amazon Vídeo (antigo Prime Video), fazer login e entrar na aba de esportes ou buscar por Cruzeiro x Corinthians.

Mas antes de tudo, é preciso ter uma conta Amazon com o Prime ativo. Quem ainda não é assinante pode seguir este passo a passo:

  • 1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime
  • 2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” se for sua primeira assinatura
  • 3 – Faça login ou crie uma conta Amazon
  • 4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Feito isso, a plataforma é liberada automaticamente, e você já consegue assistir ao jogo.

