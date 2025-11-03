Em qual canal vai passar a convocação da seleção brasileira hoje para novembro

Nesta segunda-feira, 3 de de novembro, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da lista de jogadores para amistosos da seleção brasileira para os últimos jogos de 2025. Os duelos serão contra Senegal e Tunísia.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira hoje?

A convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 2, será às 15h, horário de Brasília, e terá transmissão no Sportv e Cazé TV (de graça) para todo o país. A Globo não transmite a convocação ao vivo devido ao horário e porque tradicionalmente ela só exibe a lista para a Copa do Mundo, e não Eliminatórias ou amistosos.

A seleção brasileira enfrenta o Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra. Depois, a partida será contra a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.

Qual a importância do jogo?

As Eliminatórias são diferentes de amistosos, já que a primeira opção leva o time para o mais importante torneio de futebol do planeta, enquanto o segundo é apenas um encontro de dois elencos que jogam sem valer nada.

Qual país que vai sediar a Copa de 2026?

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo da FIFA será sediada em três países: os Estados Unidos, Canadá e México, na América do Norte, entre junho a julho no ano de 2026. A edição também será a primeira com 48 seleções, o que garante novas vagas para os continentes.

Em 13 de junho de 2018, a candidatura tripla com Estados Unidos, Canadá e México, com o nome de ”United 2026, foi a escolhida pela FIFA para receber a maior competição de futebol de todos os tempos durante o Congresso da entidade. Esta também será a estreia do Canadá recebendo a competição, enquanto EUA e México já foram sedes do torneio.

Como manda o regulamento, as seleções de Estados Unidos, Canadá e México já estão classificadas para o próximo Mundial, sem precisar disputar eliminatórias da Concacaf. Serão 104 jogos, com 12 grupos e quatro seleções cada no mesmo formato.