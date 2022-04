Afinal, quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Essa é uma pergunta extremamente válida e interessante, já que a equipe canarinho lidera o ranking de seleções da Fifa este ano e é a grande favorita para vencer o Mundial em 2022.

Em novembro, a seleção embarca para o Catar em busca de mais um título na competição. Vinte anos depois do último, os brasileiros estão esperançosos para, enfim, comemorar mais uma vitória na Copa do Mundo.

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Veja a lista das seleções com mais títulos:

O título de campeão da Copa do Mundo não é para todos. Mas, para o Brasil, este ano, pode ser comemorada a conquista pela sexta vez. Atualmente, a seleção lidera o ranking de países com mais títulos no mundial. O Brasil ganhou a Copa do Mundo cinco vezes, recebendo o título de pentacampeã. Logo atrás da equipe brasileira, estão Alemanha e Itália, cada uma com quatro títulos em sua história.

Abaixo das duas seleções citadas, vêm Argentina, França e Uruguai. As três com duas conquistas. E, para fechar o ranking de países com títulos na Copa do Mundo, estão Inglaterra e Espanha, cada uma com apenas uma taça.

Embora a corrida para o topo desse ranking esteja bem acirrada, com Alemanha e Itália no encalço do Brasil, este ano as preocupações, pelo menos em relação à equipe italiana, diminuíram.

Pela segunda vez consecutiva, a Azurra está fora do torneio. A seleção foi eliminada pela Macedônia do Norte, por 1 a 0, em partida que valia vaga na segunda etapa da repescagem europeia.

No caso da Alemanha, embora não tenha sido mencionada no Top 10 do ranking de seleções da Fifa 2022, é preciso ficar atento.

Além do desastroso marco do 7 x 1 em cima do Brasil na Copa de 2014, a seleção alemã é famosa por ser a que mais jogou finais na história da Copa do Mundo.

Fifa 2022 – Veja como ficou o ranking de seleções:

1º Brasil – 1832,69 pontos

2º Bélgica – 1827 pontos

3º França – 1789,85 pontos

4º Argentina – 1765,13 pontos

5º Inglaterra – 1761,71 pontos

6º Itália* – 1723,31 pontos

7º Espanha – 1709,19 pontos

8º Portugal – 1674,78 pontos

9º México – 1658,82 pontos

10º Holanda – 1658,66 pontos

* Itália não jogará a Copa do Mundo Catar 2022.

Quais foram as Copas que o Brasil ganhou?

O Brasil é campeão do mundo cinco vezes. Seu último título foi conquistado em 2002, contra a a Alemanha, por 2 x 0. Na época, a seleção contava com nomes como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Roberto Carlos.

Veja quais e quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo:

1º título: Copa 1958

Em 1958, chegou o primeiro título do Brasil. O evento foi sediado na Suécia, e a seleção canarinho venceu justamente a equipe do país que sediava a Copa do Mundo na final.

A seleção brasileira conquistou a vitória por 5 x 2 em cima dos suecos, com gols de Vavá, Pelé e Zagallo. Três jogadores que, até os dias de hoje, tem expressividade na história do futebol brasileiro.

Na época, a seleção contava com nomes como: Pelé, Vavá, Garrincha, Zito, Mazzola, Nilton Santos, Didi, Gilmar e Zagallo.

2º título: Copa 1962

Pela segunda vez o Brasil ganhou a Copa do Mundo e o curioso é que a seleção contava com praticamente o mesmo time da Copa anterior: Gilmar, Djalma Santos, Nílton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé.

Na época, o formato da competição era um pouco diferente do que conhecemos atualmente. O campeão da Copa anterior não participava das eliminatórias e já tinha vaga garantida na competição.

Vale ressaltar que a expectativa em cima de Pelé era grande. O jogador era apontado como um dos melhores do país e prometia bons feitos. No entanto, logo no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, ele se machucou e ficou de fora do campeonato.

Assim, abriu espaço para outros jogadores chamarem a atenção. Garrincha foi considerado o melhor atleta da Copa e um dos grandes responsáveis pela conquista do bicampeonato, consagrando-se ainda artilheiro junto com Vavá e outros quatro jogadores.

3º título: Copa 1970

A Copa de 70 é um marco na memória dos brasileiros. O Brasil virou a primeira seleção com três títulos na Copa do Mundo, superando a Itália e o Uruguai que já tinham dois Mundiais nas costas.

A conquista foi ainda mais emocionante porque o título de campeão veio na final contra a Itália, por 4 x 1, com gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto. Neste ano, o Uruguai ficou com a quarta colocação, perdendo o pódio para a Alemanha.

A Copa de 1970 ficou marcada também pelos vários lances geniais de Pelé, que mesmo não gerando gols, marcaram a história.

Esse foi o caso da cabeçada defendida pelo goleiro inglês Gordon Banks, que ficou conhecida como a “defesa do século”. Além do chute de meio-de-campo de Pelé, o famoso “gol que Pelé não fez.”

4º título: Copa 1994

Na Copa de 94, o Brasil conquistou o tetracampeonato na disputa de pênaltis contra a Itália, terminando as cobranças com a vitória por 3 x 2. A Copa foi sediada nos Estados Unidos e bateu todos os recordes de público.

Apesar do bom momento que vivia a seleção, um marco triste perturbava o povo brasileiro: a morte de Ayrton Senna, que faleceu pouco mais de um mês antes da competição começar. O tetra foi até uma forma de homenagear o corredor da Fórmula 1.

5º título: Copa 2002

Há 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. O último título da seleção canarinho foi garantido na Copa do Japão e da Coreia do Sul, em 2002, jogando contra a Alemanha na final e ganhando por 2 x 0.

Os gols do título foram de Ronaldo, grande nome da seleção brasileira na época. Além dele, a base da seleção brasileira contava com nomes como: Marcos; Lúcio, Edmílson e Roque Júnior; Cafu, Gilberto Silva, Kléberson e Roberto Carlos; Ronaldinho e Rivaldo.

Quantas vezes a seleção brasileira foi vice?

Se por um lado a seleção brasileira lidera a lista de maiores campeões da Copa do Mundo, por outro a Alemanha lidera nos títulos de vice-campeão.

A seleção alemã acumula quatro títulos de campeã (1954, 1974, 1990 e 2014) e outros quatro de vice (1966, 1982, 1986 e 2002). Logo abaixo dela, a outra seleção que tem mais vice-campeonatos é a Argentina (1930, 1990 e 2014).

O Brasil foi vice apenas duas vezes na sua história, uma em 1950, quando perdeu para o Uruguai em uma triste derrota no Maracanã, e outra em 1998, quando perdeu para a França por 3×0, em jogo super polêmico.

Quando falamos em terceira colocação, o Brasil subiu ao último lugar do pódio, também, apenas duas vezes na sua história. Em 1938, quando foi eliminado na semifinal pela Itália e precisou enfrentar a Suécia pelo terceiro lugar, e, em 1978, quando o Brasil ficou de fora da final devido à goleada que a Argentina aplicou no Peru. Pelo pódio, o Brasil jogou contra a Itália e ganhou a terceira colocação.

Qual Copa do Mundo o Brasil não participou?

A seleção brasileira é a única que participou de todas as edições da Copa do Mundo, desde 1930. Em 2022, a competição chega a sua 22ª edição e o Brasil joga como a seleção mais bem cotada a receber o título de campeã do mundo, segundo o ranking da FIFA.

A seleção campeã mundial que passa por maior sufoco ultimamente é a Itália, que este ano, pela segunda vez consecutiva, não é classificada para a Copa do Mundo. Assim, ao todo, a seleção italiana não participou de quatro Copas.

A Alemanha é outra seleção campeã que não participou de todos asCopas do Mundo. Em 1930, ficou impedida de participar devido à Grande Depressão, pior e mais longo período de recessão econômica mundial.

Já em 1950, a situação que impediu a equipe alemã de ingressar para a Copa do Mundo foi outra. Como punição pela Segunda Guerra Mundial, a FIFA proibiu que a Alemanha e o Japão participassem do Mundial.

Qual foi a pior participação do Brasil em Copas do Mundo?

Nem só de títulos mundiais é marcada a história da seleção brasileira em Copas. Se os mais jovens se acostumaram a ver o time canarinho sempre garantir vaga ao menos nas quartas de final, o mesmo não pode ser dito sobre as gerações passadas.

As Copas de 1934 e 1966 demarcam as piores campanhas brasileiras. A primeira delas foi disputada na Itália, com um formato de mata-mata desde o início. E foi logo na estreia que o Brasil já deu adeus.

Sorteado para encarar a Espanha, a equipe verde-amarela perdeu por 3 a 1 em jogo marcado por arbitragem controversa na época. Em dados de classificação, a seleção ficou no 14° lugar. Vale lembrar que, naquele ano, apenas 16 países disputavam a competição.

Outro ano muito conhecido pelo fraco desempenho brasileiro foi o de 1966. Apesar de contar com os craques Pelé e Garrincha, o Brasil caiu na primeira fase. O grupo era formado por Portugal, Brasil, Hungria e Bulgária, único país derrotado pela canarinho.

A Copa do Mundo de 1966 ficou conhecida como a última de Garrincha e pela lesão precoce de Pelé, contundido ainda no primeiro jogo. No ranking final daquela edição, o Brasil terminou em 11°.