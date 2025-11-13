Em qual canal vai passar o jogo de Portugal hoje x Irlanda nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, Irlanda e Portugal se enfrentam a partir das às 16h45 (horário de Brasília) pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece Estádio Aviva, em Dublin.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em ação nesta quinta e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

Evan Ferguson está fora do confronto devido a uma lesão no tornozelo, e Johnny Kenny foi convocado para substituí-lo. Ainda há esperança de que Ferguson retorne contra a Hungria, mas o mesmo otimismo não se aplica à recuperação do meio-campista do Bristol City, Mark Sykes, que está fora de ambas as partidas.

Portugal não poderá contar com aquele que é indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo, Nuno Mendes, mas ainda assim terá um elenco repleto de talentos de classe mundial, com jogadores como Bruno Fernandes, Vitinha e Ruben Dias todos na disputa por uma vaga na equipe.

Seleção da Irlanda: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Cullen, Molumby, Manning; Ebosele, Ogbene; Parrott.

Portugal: Costa; Dalot, Inácio, Dias, Cancelo; Fernandes; Neves, Vitinha; Silva, Cristiano Ronaldo, Neto.