Futebol

Em qual canal vai passar o jogo de Portugal hoje x Irlanda nas Eliminatórias

Acompanhe a transmissão do jogo do time de Cristiano Ronaldo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo de Portugal Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, Irlanda e Portugal se enfrentam a partir das às 16h45 (horário de Brasília) pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece Estádio Aviva, em Dublin.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em ação nesta quinta e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

Evan Ferguson está fora do confronto devido a uma lesão no tornozelo, e Johnny Kenny foi convocado para substituí-lo. Ainda há esperança de que Ferguson retorne contra a Hungria, mas o mesmo otimismo não se aplica à recuperação do meio-campista do Bristol City, Mark Sykes, que está fora de ambas as partidas.

Portugal não poderá contar com aquele que é indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo, Nuno Mendes, mas ainda assim terá um elenco repleto de talentos de classe mundial, com jogadores como Bruno Fernandes, Vitinha e Ruben Dias todos na disputa por uma vaga na equipe.

Seleção da Irlanda: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Cullen, Molumby, Manning; Ebosele, Ogbene; Parrott.

Portugal: Costa; Dalot, Inácio, Dias, Cancelo; Fernandes; Neves, Vitinha; Silva, Cristiano Ronaldo, Neto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Santos e escalação hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Ceará ao vivo (09/11/25)

Ao vivo: onde assistir o jogo do Famalicão x Porto hoje

Em qual canal vai passar jogo do Benfica x Casa Pia hoje (09/11/25)

Onde vai passar o jogo do Sporting x Santa Clara hoje e escalação

Em qual canal assistir Tottenham x Manchester United ao vivo hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes