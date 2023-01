CR7: Quantas Champions tem o Cristiano Ronaldo?

Cinco Bolas de Ouro e uma Eurocopa com a Seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores de futebol do planeta, disso não há dúvidas. O português vestiu as cores do Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus na carreira, mas quantas Champions ele conquistou?

O português Cristiano Ronaldo tem 5 Champions League enquanto jogava pelo Manchester United e pelo Real Madrid.

Ele é o primeiro jogador a vencer a Liga dos Campeões da UEFA em cinco ocasiões, além de disputar mais competições e marcar mais gols do que qualquer outro jogador, mas esses recordes são apenas a ponta do iceberg.

Títulos da Liga dos Campeões conquistados por Cristiano Ronaldo

2007-08 | Cristiano Ronaldo no Manchester United

2013-14 | Cristiano Ronaldo no Real Madrid

2015-16 | Cristiano Ronaldo no Madrid

2016-17 | Cristiano Ronaldo no Madrid

2017-18 | Cristiano Ronaldo no Madrid

A primeira conquista se deu entre 2007 e 2008, enquanto jogador do Manchester United.

Cristiano era o grande destaque do time inglês. Após vencer facilmente os confrontos do mata-mata, alcançou a final da temporada e, na final, venceu o Chelsea nos pênaltis por 6 a 5 após o empate no tempo regular.

As outras quatro conquistas foram no Real Madrid. No ano de 2014, o elenco merengue venceu o Atlético de Madrid na prorrogação e Cristiano levantou a sua segunda taça da Champions.

Em 2016, novamente o clássico espanhol aconteceu na final com mais um trinfo do Real, mas nos pênaltis. No ano seguinte, foi a vez de ganhar da Juventus por 4 a 1 na grande decisão.

Para fechar a conta, em 2018, o Real Madrid bateu o Liverpool por 3 a 1.

Números do CR7

Mais jogos nas competições de clubes da UEFA : 197

Mais gols nas competições de clubes da UEFA : 145

Mais gols na Liga dos Campeões da UEFA : 140

Mais gols numa época da UEFA Champions League: 17 (2013/14)

Mais gols na fase a eliminar da UEFA Champions League: 67

Melhor marcador da UEFA Champions League: 2007/08 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16 , 2016/17 , 2017/18

Mais jogos na UEFA Champions League : 183

Mais vitórias em finais da UEFA Champions League: 5

Único jogador a marcar em três finais da UEFA Champions League

Um dos dois únicos jogadores a marcar em todos os seis jogos em um grupo da UEFA Champions League

Único jogador a marcar em 11 jogos consecutivos da UEFA Champions League

Mais prêmios de Melhor Jogador/Jogador Masculino da UEFA: 4 (2008, 2014, 2016, 2017)

Além de títulos nos clubes, Cristiano Ronaldo também acumula conquistas na Seleção de Portugal. No total, segundo dados do portal GOAL, coleciona 33 títulos.

Com a camisa do seu país, ele venceu a Eurocopa e a Liga das Nações em 2016.

No Sporting, ele acumula uma Supertaça de Portugal. No Manchester United tem troféus do Campeonato Inglês (três), uma Champions, um da Copa da Inglaterra, duas da Copa da Liga Inglesa e um Mundial de Clubes.

Pelo Real Madrid é onde mais levantou taças. Ele acumula dois do Campeonato Espanhol, duas Copa do Rei, duas Supercopa da Espanha, quatro Champions, três da Supercopa da UEFA e três Mundiais de Clube.

Na Juventus são dois títulos do Campeonato Italiano, duas Supercopa da Itália e uma Copa da Itália.

Mais títulos da Copa da Europa/Liga dos Campeões conquistados por um jogador

Apenas o ex-atacante do Real Madrid, Francisco 'Paco' Gento, conquistou mais títulos da Copa da Europa/Liga dos Campeões do que Ronaldo (seis).

Lionel Messi, em comparação, conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões - todos com o Barcelona.

Francisco Gento (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966

Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid) - 2008, 2014, 2016, 2017, 2018

Alessandro Costacurta (Milão) - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Paolo Maldini (Milão) - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Heitor Rial Real (Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Juan Alonso Real (Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Juan Santisteban (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Marquitos (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Rafael Lesmes (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

José Maria Zarraga (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Alfredo Di Stefano (Real Madrid) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

*Exibindo apenas jogadores que ganharam cinco ou mais troféus da Liga dos Campeões

