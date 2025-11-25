Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 25 de novembro

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Ajax na Champions hoje (25/11/25)

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Ajax na Champions hoje (25/11/25)

O Benfica entra em campo pela Champions League nesta terça-feira, 25 de novembro, para enfrentar o Ajax. O jogo é pela quinta rodada do campeonato e está prevista para às 14h45 (horário de Brasília). O duelo acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje do Benfica terá transmissão para o Brasil através do stremaing da HBO Max e TNT. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo. A partida começa às 14h45.

A provável escalação do Benfica tem Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Richard Ríos, Sudakov, Dedic e Barreiro; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

O Ajax deve contar com Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas e Winjdal; Klaasen, Taylor, Regeer, Godts e Gloukh; Weghorst. Técnico: Fred Grim.

Quando serão os jogos da fase de grupos:

5ª rodada: 25 a 26 de novembro de 2025

6ª rodada: 9 a 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 a 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

A temporada passada mostrou o valor do impulso inicial. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos — três vitórias e um empate — praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.