Em qual canal vai passar o jogo do Galo x Independiente Del Valle hoje (21/10/25)
Jogo pela ida da Sul-Americana começa às 21h30
O Atlético Mineiro enfrenta o Independiente Del Valle nesta terça-feira, 21 de outubro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo do Galo é válido pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2025 e começa às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí.
Onde assistir o jogo do Galo
Na TV aberta, o SBT vai exibir o jogo do Galo hoje, mas os torcedores também acompanhar a transmissão pela ESPN e Disney+. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.
Para quem prefere assistir online, o SBT oferece a transmissão ao vivo através de suas plataformas digitais, incluindo o +SBT (streaming) e o canal SBT Sports no YouTube.
Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.
- TV aberta : SBT
- Streaming: Disney+
- TV paga: ESPN
Escalação
O Atlético-MG entra em campo nesta terça-feira com uma missão difícil: encarar a altitude e voltar para Belo Horizonte com um bom resultado. O técnico Jorge Sampaoli deve apostar em um time mais físico para suportar as condições da partida.
O volante Fausto Vera é o único suspenso e está fora do jogo. A tendência é que Igor Gomes assuma a vaga no meio-campo. No fim de semana, o treinador poupou titulares contra o Corinthians, pelo Brasileirão, justamente pensando no confronto decisivo fora de casa.
Provável escalação: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.
Do outro lado, o Independiente del Valle tem Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco e Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Sornoza e Darwin Guagua; Michael Hoyos e Claudio Spinelli.