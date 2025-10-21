Futebol

Em qual canal vai passar o jogo do Galo x Independiente Del Valle hoje (21/10/25)

Jogo pela ida da Sul-Americana começa às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Galo Foto: Getty Images

O Atlético Mineiro enfrenta o Independiente Del Valle nesta terça-feira, 21 de outubro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo do Galo é válido pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2025 e começa às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí.

Onde assistir o jogo do Galo

Na TV aberta, o SBT vai exibir o jogo do Galo hoje, mas os torcedores também acompanhar a transmissão pela ESPN e Disney+. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Para quem prefere assistir online, o SBT oferece a transmissão ao vivo através de suas plataformas digitais, incluindo o +SBT (streaming) e o canal SBT Sports no YouTube.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

  • TV aberta : SBT
  • Streaming: Disney+
  • TV paga: ESPN

Escalação

O Atlético-MG entra em campo nesta terça-feira com uma missão difícil: encarar a altitude e voltar para Belo Horizonte com um bom resultado. O técnico Jorge Sampaoli deve apostar em um time mais físico para suportar as condições da partida.

O volante Fausto Vera é o único suspenso e está fora do jogo. A tendência é que Igor Gomes assuma a vaga no meio-campo. No fim de semana, o treinador poupou titulares contra o Corinthians, pelo Brasileirão, justamente pensando no confronto decisivo fora de casa.

Provável escalação: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.

Do outro lado, o Independiente del Valle tem Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco e Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Sornoza e Darwin Guagua; Michael Hoyos e Claudio Spinelli.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

