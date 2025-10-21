Futebol

Saiba qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje (21/10/25)

Emissora transmite jogo a partir das 16h

Escrito por Anny Malagolini
Jogo de hoje no SBT Foto: Getty Images

Nesta terça-feira, 21 de outubro, tem futebol na tela do SBT. A transmissão começa às 16h, logo após a novela Rubi, com partida válida pela terceira rodada da Champions League.

Assistir jogo de hoje no SBT

Com narração de Tiago Leifert, o SBT transmite na TV aberta o jogo do Arsenal x Atlético de Madrid nesta terça-feira, 21 de outubro, a partir das 16h. A transmissão do jogo no SBT será para todo o Brasil, mas também dá para assistir na HBO Max e TNT.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Escalação

O Arsenal deve escalar Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Já o Atlético de Madrid tem Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Gallagher, Thiago Almada; Griezmann, Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

Saiba em qual canal vai passar o jogo do Benfica hoje.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

