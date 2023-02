Em qual canal vai transmitir o jogo do Palmeiras x Ferroviária hoje no Paulistão (26/02)

Mesmo classificado para as quartas de final, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar a Ferroviária na penúltima rodada do Campeonato Paulista. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras hoje vai ser no Allianz Parque, na capital paulista. A transmissão para todo o Brasil está disponível.

O Verdão vem de vitória contra o RB Bragantino, enquanto a Ferroviária ganhou do Guarani.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão na TNT às 18h30 para todo o Brasil.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a emissora é a responsável por exibir as emoções do Verdão dentro de campo para os torcedores em qualquer lugar do Brasil.

Só quem tem o canal na programação dá para assistir ao jogo do Palmeiras hoje contra a Ferroviária.

Para sintonizar na TV paga os números são: SKY (Canal 108/508), Claro (151/651), Oi (48/548) e a Vivo (648/100/657/892).

Que horas: 18h30 (Horário de Brasília)

Onde: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Vinicius Gonçalves

Onde assistir: TNT e HBO Max

Como assistir Palmeiras online hoje

Se o torcedor prefere assistir tudo pelo celular, dá para acompanhar no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes.

Por assinatura, o torcedor tem acesso a filmes, séries e futebol como o Paulistão e a Champions.

HBO MAX:

A plataforma de streaming HBO Max está disponível em diferentes pacotes e valores. Por mês, o valor é de R$ 27,90, além dos diferentes pacotes em outros valores por um mês, três ou até doze meses.

O torcedor precisa desembolar o valor para ter acesso ao conteúdo. Depois, pode assistir no aplicativo para celular, tablet, computador, smartv e até no videogame.

Basta acessar o aplicativo, inserir o email e a senha e, aí, clicar no mosaico com o jogo do Paulistão disponível.

Escalações do jogo de hoje:

O goleiro Marcelo Lomba continua fora.

Para a Ferroviária, Ronaldo Alves segue indisponível.

Provável escalação do Palmeiras hoje: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Provável escalação da Ferroviária hoje: Saulo; Heitor, Alisson, Léo Santos, Kelvyn; Pablo Gabriel, John Kennedy, Xavie; Matheus Galdezani, Antonio e Tito.

Quem vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas?

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras aguarda o fim da primeira fase para saber quem vai enfrentar na etapa mata-mata.

No grupo D, o time alviverde está em segundo lugar com 24 pontos, conquistados em sete vitórias, três empates e nenhuma derrota até aqui. O São Bernardo ocupa a liderança com o total de 26 pontos e deve avançar também junto com o Palmeiras.

Nas quartas de final, os dois primeiros colocados vão se enfrentar em partida única. Depois, avançam para a semifinal e aí a final.

