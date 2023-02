Sorteio da Copa do Brasil 2023 define jogos da 1ª fase; veja chaveamento

Na tarde desta quarta-feira, 8 de fevereiro, no Rio de Janeiro, a CBF definiu todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil na temporada. Participam da primeira etapa as equipes de Santos, Vasco, Grêmio e Botafogo. Confira todos os embates e os principais detalhes da competição.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Este ano traz uma nova identidade visual, além de novos patrocinadores.

Quais os jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2023?

O sorteio da Copa do Brasil definiu nesta quarta todos os 40 confrontos da primeira fase. Oitenta equipes participam da competição entre fevereiro e março, das mais diferentes regiões do Brasil.

Na primeira fase, os destaques ficam para os confrontos de Campinense contra o Grêmio, enquanto o Santos vai enfrentar o Ceilândia, do Distrito Federal. A primeira fase começa em 22 de fevereiro.

Em caso de empate os visitantes avançam de fase, enquanto na segunda fase a disputa vai para pênaltis.

Confira a seguir todos os jogos da primeira fase. Em caso de empate, os visitantes tem a vantagem e avançam de maneira direta.

CHAVE 1 - Copa do Brasil 2023

Campinense x Grêmio (Grupo 1)

Resende RJ x Ferroviário CE (Grupo 2)

CHAVE 2 - Copa do Brasil 2023

Fluminense PI x Ponte Preta (Grupo 3)

Cordino MA x Brasil de Pelotas (Grupo 4)

CHAVE 3 - Copa do Brasil 2023

Caldense x Ceará (Grupo 5)

Princesa do Solimões x Ituano (Grupo 6)

CHAVE 4 - Copa do Brasil 2023

União MT x CRB (Grupo 7)

Operário MS x Operário PR (Grupo 8)

CHAVE 5 Copa do Brasil 2023

Sergipe x Botafogo (Grupo 9)

Athletic Club x Brasiliense (Grupo 10)

CHAVE 6

São Luiz RS x Juventude (Grupo 11)

Vitória ES x Remo (Grupo 12)

CHAVE 7:

ASA x Goiás (Grupo 13)

Águia de Marabá x Botafogo PB (Grupo 14)

CHAVE 8:

Tuna Luso x CSA (Grupo 15)

Marília x Brusque (Grupo 16)

CHAVE 9:

Tocantinópolis x América MG (Grupo 17)

Democrata MG x Santa Cruz (Grupo 18)

CHAVE 10:

Marcílio Dias SC x Chapecoense (Grupo 19)

Maringá x Sampaio Corrêa (Grupo 20)

CHAVE 11:

Jacuipense x Bahia (Grupo 21)

Camboriú x Manaus (Grupo 22)

CHAVE 12:

Humaitá AC x Coritiba (Grupo 23)

Real Ariquemes RO x Criciúma (Grupo 24)

CHAVE 13:

Atlético BA x Atlético GO (Grupo 25)

Falcon SE x Volta Redonda (Grupo 26)

CHAVE 14:

Real Noroeste x Vila Nova (Grupo 27)

São Bernardo x Náutico (Grupo 28)

CHAVE 15:

Bahia de Feira x RB Bragantino (Grupo 29)

São Francisco AC x Ypiranga (Grupo 30)

CHAVE 16:

Trem AP x Vasco (Grupo 31)

Tuntum MA x ABC (Grupo 32)

CHAVE 17:

Ceilândia x Santos (Grupo 33)

Iguatu CE x América RN (Grupo 34)

CHAVE 18:

Retrô x Avaí (Grupo 35)

Caucaia x Tombense (Grupo 36)

CHAVE 19:

São Raimundo RR x Cuiabá (Grupo 37)

Parnahyba PI x Botafogo SP (Grupo 38)

CHAVE 20:

Nova Iguaçu x Vitória BA (Grupo 39)

Nova Mutum x Londrina (Grupo 40)

Como vai ser a segunda fase?

O sorteio da Copa do Brasil nesta quarta-feira dividiu as equipes em dois grupos de dois na mesma chaves.

Na segunda fase, o vencedor do primeiro grupo enfrentará o vencedor do outro na própria chave. Por exemplo, na chave 1, ganhador do grupo 1 jogará contra o time que vencer no grupo 2. Diferente da etapa anterior, os mandantes são os times que estão na esquerda.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

SEGUNDA FASE:

Vencedor grupo 1 x Vencedor grupo 2

Vencedor grupo 3 x Vencedor grupo 4

Vencedor grupo 5 x Vencedor grupo 6

Vencedor grupo 7 x Vencedor grupo 8

Vencedor grupo 9 x Vencedor grupo 10

Vencedor grupo 11 x Vencedor grupo 12

Vencedor grupo 13 x Vencedor grupo 14

Vencedor grupo 15 x Vencedor grupo 16

Vencedor grupo 17 x Vencedor grupo 18

Vencedor grupo 19 x Vencedor grupo 20

Vencedor grupo 21 x Vencedor grupo 22

Vencedor grupo 23 x Vencedor grupo 24

Vencedor grupo 25 x Vencedor grupo 26

Vencedor grupo 27 x Vencedor grupo 28

Vencedor grupo 29 x Vencedor grupo 30

Vencedor grupo 31 x Vencedor grupo 32

Vencedor grupo 33 x Vencedor grupo 34

Vencedor grupo 35 x Vencedor grupo 36

Vencedor grupo 37 x Vencedor grupo 38

Vencedor grupo 39 x Vencedor grupo 40

Premiação em 2023

Além de ganhar uma nova identidade visual, a Copa do Brasil terá a premiação recorde. Serão aproximadamente 420 milhões distribuídos ao longo do campeonato.

Os valores são distribuídos da primeira fase até a grande final. Ou seja, os times vão acumulando novas premiações a cada vez que se classificam para uma nova fase.

1ª fase (80 clubes): R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase (40 clubes): R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase (20 clubes + 12 clubes): R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Onde assistir a Copa do Brasil?

A Copa do Brasil em 2023 será transmitida na Globo, SporTV, Premiere e nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video.

Na TV aberta, a Rede Globo será a responsável por exibir os principais confrontos sempre às quartas. Já os canais SporTV e Premiere vão transmitir todos os confrontos em horários alternados para os assinantes da TV fechada.

Quem é assinante pode acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo, ou através do Amazon Prime Video, a grande novidade da temporada.

Dá para assistir pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Leia também

Após perder no Mundial, web resgata vídeo do Flamengo sobre o Real Madrid