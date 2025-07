Final Mundial de Clubes: 3 formas de assistir online Chelsea x PSG

Jogo acontece no no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), a partir das 16h

Valendo o título mundial de 2025, Chelsea e PSG se enfrentam na grande final do Mundial de Clubes da FIFA neste domingo, 13 de julho. A partida começa às 16h (de Brasília) e tem transmissão na televisão e também na internet.

Como assistir o jogo do da final do Mundial na TV?

Os fãs podem assistir na TV Globo a grande final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG com a narração de Luis Roberto e os comentários de Júnior e Roger Flores.

A Globo exibe a final do torneio da FIFA para todo o país de graça. Dá para assistir tanto no canal principal como em afiliadas, além da possibilidade de acompanhar na TV paga, através da Globo do seu estado.

Times: Chelsea e PSG

Data: domingo, 13 de julho

Horário: 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

Onde assistir Chelsea x PSG na internet?

A decisão do Mundial entre PSG e Chelsea poderá ser assistida na internet pelo Globoplay, Spotv, Dazn e pelo canal CazéTV no Youtube.

GLOBOPLAY: como a TV Globo é uma emissora com sinal aberto, é possível acompanhar a programação em tempo real na plataforma Globoplay sem ser assinante. Não é necessário pagar nada para ter acesso ao canal, basta se cadastrar de graça na Conta Globo.

Sintonize o Globoplay pelo site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no horário da partida para assistir.

Passo 1: entre no site do Globoplay ou baixe o aplicativo, Android ou iOS, clique no menu localizado à esquerda (três tracinhos) e, em seguida, na opção ‘Entrar’.

Na sequência, digite o seu email e senha caso já tenha o seu cadastro no site. Se não tem, cadastre-se gratuitamente na Conta Globo.

Passo 2: feito o cadastro, você será redirecionado para o menu principal novamente onde vai escolher a opção ‘Agora na TV’.

Passo 3: por fim, clique no ícone da TV Globo, disponível na primeira opção, e espere carregar a programação.

Lembre-se que a plataforma funciona de acordo com a localização, portanto você verá a programação da sua cidade e estado.

CAZÉTV: o canal CazéTV no Youtube, do Casimiro Miguel, exibirá a final do Mundial de Clubes da FIFA de graça e ao vivo na plataforma de vídeos. Não precisa ser inscrito no canal ou pagar nada para ter acesso.

Passo 1: acesse o site www.youtube.com via web ou celular, ou se preferir baixe o aplicativo de maneira gratuita. Digite na barra de buscas ‘CazéTV’ e clique na primeira opção, com o ícone de verificado.

Cazé transmite o Mundial – Foto: Reprodução/Cazé Youtube

Passo 2: abra o canal CazéTV, clique na opção “Ao Vivo” e, no horário da partida, escolha o link da partida.

DAZN: a plataforma detém os direitos exclusivos de transmissão global. Basta criar uma conta e assistir pela web ou apps (smart TVs, celulares, tablets, consoles). É necessário checar o preço da assinatura.