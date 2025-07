Chelsea e PSG se enfrentam na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no Estádio MetLife esta noite.

Chelsea x PSG: onde vai passar a final do Mundial de Clubes e escalação hoje

Após 62 jogos, nos quais 30 seleções foram eliminadas, restam apenas duas equipes e uma partida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Dois campeões da UEFA, Chelsea FC e Paris Saint-Germain (PSG), se enfrentam na final do Mundial de Clubes desta tarde, dia 13 de julho, às 16h.

Onde assistir Chelsea x PSG

O Chelsea enfrenta o PSG na final do Mundial de Clubes hoje, 13 de julho, às 16h. A partida no MetLife Stadium — East Rutherford, New Jersey, terá transmissão da TV Globo, DAZN, Sportv e Cazé TV.

As duas equipes lutarão para serem coroadas campeãs mundiais em Nova Jersey, na conclusão do torneio expandido da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O Chelsea começará como azarão contra o atual campeão europeu, mas pode ganhar confiança com sua trajetória até a final. Enzo Maresca busca conquistar seu segundo título com o clube, após vencer a Liga Conferência Europa em maio.

Para o Paris Saint-Germain, é a chance de completar um quinteto histórico. Além do primeiro título da Liga dos Campeões, o time francês também conquistou a tríplice coroa nacional em 2024/25.

Provável escalação da final do Mundial de Clubes

Aqui está o nosso 11º colocado previsto para o PSG enfrentar o Chelsea e a lista completa dos parisienses para a Copa do Mundo de Clubes:

O PSG tem Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.

Willian Pacho e Lucas Hernandez estão novamente suspensos, após terem recebido dois cartões vermelhos na vitória das quartas de final contra o Bayern.

Ousmane Dembélé recuperou de uma pancada para enfrentar o Real Madrid nas semifinais e comandou a primeira hora de jogo. Espera-se que o atacante francês esteja em forma para voltar a ser titular na final.

O Chelsea vai escalar Sanches; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández, Nkunku; Palmer, Neto; João Pedro.

O zagueiro central Levi Colwill e o atacante Liam Delap estão disponíveis, tendo cumprido suspensão de um jogo por receberem seus segundos cartões amarelos no torneio nas quartas de final.

Reece James só estava em forma para ficar no banco nas semifinais, mas está se esforçando para estar em forma para retornar como titular. Moisés Caicedo sofreu uma lesão no tornozelo no final da vitória nas semifinais contra o Fluminense e é dúvida para a partida contra o PSG.