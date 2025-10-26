GreJu: saiba onde assistir do Grêmio x Juventude no domingo pelo Brasileirão

No domingo, 26 de outubro, acontece o GreJu, duelo entre Grêmio e Juventude, um clássico do futebol gaúcho. O jogo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão e acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e de graça.

Que horas vai ser o Grêmio?

O jogo do Grêmio e Juventude no domingo, 26, começa às 16h (horário de Brasília). A partida será exibida pela TV Globo e Premiere.

Atualmente, o Grêmio está em 14º lugar na tabela, e precisa de uma vitória para se classificar para a fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana de 2026. Já o Juventude permanece na parte baixa da tabela, em 19º, e deve disputar a série B no ano que vem.

Quem ganhou mais entre Grêmio e Juventude?

Em toda a história do duelo gaúcho, o Grêmio venceu a maioria dos duelos, sendo que foram 40 vitórias, contra 8 triunfos do Juventude e 19 empates em confrontos realizados na casa gremista. No geral, o clube de Porto Alegre domina o retrospecto também em títulos e em decisões diretas contra o rival da Serra Gaúcha.

Mesmo assim, o Juventude tem seu mérito. Em alguns momentos, especialmente no Campeonato Gaúcho e em jogos no Alfredo Jaconi, o time de Caxias mostrou força e já surpreendeu o Grêmio com vitórias marcantes.

O clássico Gre-Ju segue sendo um dos mais tradicionais do Sul, carregado de história, rivalidade e emoção, um duelo que vai muito além das quatro linhas.