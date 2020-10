Grenal: saiba quem é o maior vencedor do clássico e onde assistir

Grêmio e Internacional fazem mais um Grenal para entrar para a história. As duas equipes se enfrentam neste sábado (3), na Arena do Grêmio, às 17h. A partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, marca o 428º clássico entre as equipes.

Eleito o ‘maior clássico do Brasil’, de acordo com pesquisa feita pela revista Trivela em 2008, os dois clubes fazem o mais tradicional clássico e de maior rivalidade entre times de futebol do estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.

Quem é o maior vencedor do Grenal?

As equipes já se enfrentaram 427 vezes desde o primeiro jogo, no ano de 1909. De lá para cá, foram 156 vitórias do Internacional, contra 136 do Grêmio, contudo houve 135 empates.

No entanto, mesmo com vantagem histórica no confronto, o Internacional não vence o Tricolor há dez jogos.

A última vitória do Colorado em cima do seu arquirrival aconteceu no dia 9 de setembro de 2018, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Naquela ocasião, Odair Hellmann comandava o time do Saci e venceu o confronto jogando no Beira-Rio, por 1 a 0, com gol de Edenílson.

Ou seja, há mais de dois anos os torcedores do Inter não comemoram uma vitória num Grenal.

Este será o sexto duelo entre os rivais em 2020, com ampla vantagem para o Tricolor.

Além de não perder, o time de Renato Portaluppi venceu quatro dos últimos cinco duelo contra o rival, sendo três triunfos consecutivos.

Embora o Inter esteja na vice liderança do campeonato e o Grêmio esteja em 15º, o Colorado não marcou nesses cinco duelos contra o rival.

Onde assistir o Grenal 248?

Nenhuma emissora da TV aberta exibe o Grenal, no entanto o Premiere transmite a partida para todo o Brasil.

Luiz Carlos Júnior narra o Grenal com comentários de Paulo Vinícius Coelho e Grafite.

Provável escalação

Grêmio:

Vanderlei; Orejuela, David Braz, Antônio e Cortez; Maicon (Robinho), Darlan, Matheus Henrique, Alisson e Pepê; Diego Souza.

Internacional:

Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Matheus Jussa; Rodrigo Lindoso, Musto (Johnny), Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández.